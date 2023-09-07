Дуа Ліпа поділилася секретом гарного сексу

Популярна британська співачка Дуа Ліпа, яку нещодавно звинуватили у плагіаті, у своєму подкасті At Your Service розповіла про те, як вона зберігає новизну в інтимному житті. 28-річна попдіва вважає, що не варто мовчати про свої сексуальні уподобання з людиною, з якою кохаєшся.

«Важливо зробити обговорення сексу нормальною темою розмови. Вона має стати відкритішою. Позбавте розмову про секс почуття провини та сорому, які зазвичай її оточують», — заявила Дуа Ліпа.

Нагадаємо, зараз співачка зустрічається з французьким режисером Роменом Гаврасом.

Дуа Ліпа та Ромен Гаврас

Вона впевнена, що розмови про секс із вашим партнером завжди цікаві. «Вони повертають нас до ідеї новизни, яка полягає у збереженні постійного інтересу до партнера. Зараз стільки пишуть про так звану фазу сусідів, коли ви живете разом, але більше не пов'язані романтично. Ця фаза виникає, коли ви втратили новизну, коли зник інтерес до партнера», — зазначає Дуа Ліпа. Саме відвертість є рецептом гарного сексу, додає співачка.

Вона також заявила, що принципово не користується додатками та сайтами для знайомств. «Мені здається, вони позбавляють нас невизначеності, а це дещо несексуально. Є щось, що збуджує в невідомості, в тому, щоб віддатися потоку раптових емоцій», — вважає Дуа Ліпа.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що британська співачка Дуа Ліпа з'явилася на світовій прем'єрі фільму «Барбі» у напівпрозорій «металевій» сукні без бюстгальтера.

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