«Скільки влада буде замовчувати ситуацію і толерувати Колю?»: як в Україні відреагували на скандал нардепа Тищенка

Виключений із фракції та партії «Слуга народу» нардеп Микола Тищенко, який полюбляє піаритися на викритті ботоферм та колцентрів, потрапив у скандал у Дніпрі. Й, схоже, просто так це йому не минеться. Відео, на якому невідомі в камуфляжі і балаклавах нападають на чоловіка в цивільному, який гуляв з родиною, вже побачив, мабуть, кожен українець. І це не історія про черговий конфлікт з ТЦК. Після того, як охорона Миколи Тищенка напала на колишнього добровольця та бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова, який, зокрема брав участь у боях за Харківщину, поведінка нардепа та його охорони викликала хвилю обурення в суспільстві.

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Нагадаємо, 20 червня у Дніпрі люди у військовій формі та балаклавах напали на Дмитра «Сина» Павлова. Зокрема, на кадрах видно, що люди в формі підійшли до Павлова, коли той гуляв з немовлям у колясці та дружиною. Вони оточили військового та повалили на землю. Також один з нападників обшукував сумку військового. На Павлова наділи кайданки.

21 червня нардеп через великий суспільний резонанс був змушений виправдовуватися і коментувати події в Дніпрі. Тищенко заявив, що ця ситуація є провокацією. Також він стверджував, що постраждалий вже не є військовослужбовцем. Нардеп також заявляв, що не має охорони. Тищенко говорив, що Павлов також нібито причетний до конфлікту з поліцейськими під час «проведення обшуків шахрайських ботоферм». А Дмитра Павлова скандальний нардеп звинуватив у тому, що він нібито ці ботоферми охороняє.

«Невідомі без опізнавальних знаків в балаклавах вихопили дитину з рук чоловіка, скрутили його в кайданки та почали забивати. За нашою інформацією Дмитро вступив в суперечку із Миколою Тищенком і його охороною. Я не розумію, а Тищенко вже можна робити все в цій країні? Це тотальне беззаконня», — обурився відомий волонтер та блогер Ігор Лаченков.

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Водночас 21 червня у соцмережах з'явилося фото, поширене зі сторінки Миколи Тищенка в Instagram. Якщо вірити цій світлині, то нардеп, йомовірно, доводиться кумом Андрію Єрмаку — голові Офісу президента України. Тищенко опублікував фото Єрмака та свого сина разом, стверджуючи, що той — його похресник. За словами нардепа, світлину зробили в одному з ресторанів під час сімейної вечері. Телеграм-канал «Лачен» блогера Ігоря Лаченкова опублікував скріншот із коментарем: «Одна із головних причин, чому Тищенко може робити все, що захоче, тримати всіх за лохів та гнути далі вою лінію. А реакції ми так і досі не бачимо».

У поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження. Правоохоронці не уточнюють, про який саме інцидент йдеться, та, вочевидь, про вищезгаданий конфлікт. Зокрема відкрито два кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

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«Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі заходи для ідентифікації всіх осіб, причетних до цієї події», — йдеться у повідомленні.

У поліції також наголосили: ні місцеві, ні правоохоронці з області не співпрацювали з Тищенком і не брали участі у проведенні обшуків.

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Обурився через інцидент і подальші коментарі Тищенка відомий політичний оглядач та журналіст Савік Шустер. У своєму інтерв’ю журналістці Алесі Бацман він заявив, що такі, як Микола Тищенко, не мають права залишатися в політиці.

«Перша неприємність трапилася, коли українці обрали Тищенка до парламенту. — заявив Шустер. — І ось ми отримали такий апогей. Що робить Тищенко в парламенті, я не знаю. Таких людей як Тищенко (я з ним знайомий, нічого проти нього не маю) до політики й близько підпускати не можна. Там має бути якийсь brain-control, face-control, але такі люди не мають права керувати такою країною, як Україна! Особливо під час війни! Ботоферми… Пояснювати українцям, що ми під час війни забили людину, тому що він був „начальником“ ботоферми — пів країни не розуміє, що таке ботоферма. Жахлива історія!», — додав Шустер.

Не змовчав і український юрист, депутат, військовослужбовець ЗСУ Ігор Лапін. Він висловився лаконічно, але однозначно.

«Вже на фронті знають. Тищенко, Безугла, Клименко, Кіпер… об'єднує? Вони ненавидять нас, військових», — написав Лапін на своїй сторінці у соцмережі.

Також він припустив, що охоронці Тищенка можуть мати відношення до Головного управління розвідки. Лапін зазначив, що Дмитра «Сина» спровокувала помічниця Тищенко Евеліна Андрієвська, яка фігурує на сайті «Миротворця» за «заперечення російської агресії» та «участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками».

У суспільстві лунають вимоги встановити та покарати винних у нападі на Павлова. Відповідну заяву опублікували журналісти BIHUS.info.

«Тищенко вже не дивує. Дивує одне: скільки влада буде замовчувати ситуацію і толерувати Колю? Це вже остання крапля в кар"єрі Тищенка-політика чи ні? Сподіваємось на реакцію президента та голови Верховної Ради», — йдеться у заяві журналістів.

Подібну думку висловив командир 2-го штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук. Військовий упевнений, що Тищенко «заслужив» на особливу увагу суспільства.

«Що буде далі — залежить від того чи проковтне суспільство і як відреагує влада. Але щодня я усе більше схиляюсь до думки, що суспільству по**й і воно все схаває. Доведете мені, що це не так?», — написав Кухарчук.

Зашкваром та беззаконням назвав дії Тищенка колишній міністр внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко. У своєму дописі він окреслює і ставлення до нардепа в середовищі захисників України, і своє власне відношення до Тищенка та ситуації. Луценко вимагає прозорого розслідування та справедливого покарання.

«Слуги» не втомлюються плодити зашквари — від мега хабарів до торгівлі гуманітаркою, від їзди в наркосп’янінні до торгівлі документами на виїзд з країни. Але «Коля Котлета» залишається символом беззаконня і несправедливості в країні Зеленського і Єрмака. Особливо — в середовищі військових. Якщо МВС і ДБР швидко і публічно не покарають Тищенка і його тітушню за посягання на волю, честь і гідність особи (розділ 3 ККУ) та присвоєння владних повноважень (ст 353 ККУ), то рано чи пізно «Котлета» стане чорним лебідем для своїх вінценосних покровителей…" , — написав Луценко у «Фейсбуку».

Журналіст Юрій Бутусов особисто спілкувався з військовослужбовцем, на якого напала охорона Тищенка. Він виступив за максимальний розголос цієї справи та особливо наголосив на тісних зв’язках Тищенка з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Саме це, на думку, Бутусова, може стати на заваді справедливого розслідування резонансної справи.

«…Я не вірю, що влада хоч щось зробить, щоби притягнути цих злочинців до відповідальності. Але для нас важливо, щоби «слуги народу», Тищенко та всі інші з оточення Єрмака і йому подібних за своєю мораллю і інтелектом людей у владі, розуміли, що це не мине для них отак просто, що суспільство буде реагувати. Що запресувати військового, на якого вони напади в Дніпрі, причому людина була з коляскою, з дитиною, — це буде неможливо і дуже дорого їм обійдеться, — йдеться у відповіді Бутусова на запитання читача.



Також Бутусов запровадив у мережі неологізм «пітушки» за аналогією з молодиками часів Майдану, які нападали на активістів. Але тепер — мова про оточення Миколи Тищенка.

«Тому для мене важливо, щоб ми за допомогою слідства знайшли імена усіх нападників, оціх бугаїв військовій формі, які приховують своє обличчя за балаклавами, які навколо Тищенка бігають і ведуть себе як бандити. Треба дізнатися, що це за люди. І суспільство має знати, що ці, знаєте, колись були при Януковичі тітушки, а я, знаєте, думаю, що Тищенко — це якісь „пітушки“, і цих „пітушек“ треба, звичайно, вивести на чисту воду», — додав Бутусов.

Учасник українсько-російської війни, поранений на фронті громадський активіст та юрист Олег Симороз також порушив питання про безкарність Тищенка через близькість до Андрія Єрмака. На фронті Симороз втратив обидві ноги, але не втратив духу та рішучості. Він запевняє, що військові не залишать цю справу, якщо її не розслідують як слід.

«В мене дуже багато питань. Куму Єрмака можна все? Ці охоронці непридатні до служби, чи заброньовані? Якщо зараз їх не затримають, якщо Тищенко не отримає за це підозру, бо очевидно він давав ці команди, то не дивуйтесь чому військові дадуть свою відповідь і своїми методами. Володимир Олександрович, це тінь і на вас, бо ви привели цю мразоту в політику…», — написав Симороз.

Про негативний вплив на імідж президента та провладної партії, який уже давно здійснює Микола Тищенко, заявив журналіст, громадський активіст Костянтин Андріюк. В одному із інтерв'ю він прокоментував бійку за участю охоронців нардепа.

«Микола Тищенко робить оці „рейди“, їздить, різноманітні ці вирубки лісів, колл-центри, ймовірно, це вочевидь для того, щоб якось перерозподілялися потоки. Слідчі дії будуть, але на жаль, ми знаємо фінал, точніше, відсутність фіналу цієї історії. Все стихне, всі слідчі дії через деякий час скрутяться, звернуться. Ймовірно, це може призвести до якоїсь ескалації конфлікту, зокрема з представниками спецпідрозділу. Але нічого хорошо з цього не буде». Тут запитання — народний депутат України, представник пропрезидентської партії, яке він робить промо цій партії, де він вже свариться, влаштовує конфлікти з представниками своєї ж партії?" , — вважає Андріюк.

Своє обурення відразу висловив військовий, офіцер Генштабу, блогер і журналіст Анатолій Штефан. Він чекає на припинення такого свавілля і не розуміє, на якій підставі у Тищенка подібна охорона.

«Цікаво, від кого охороняють народного обранця? Мабуть, від „вдячних“ виборців чи можливо він володіє надсекретною Державною таємницею? Чому кожного дня одні мають право на нехтування законом, а інші від цього потерпають. Коли нарешті припиниться це свавілля з боку одних і тих самих персонажів?», — написав Штефан.

«Гоблінами» охоронців Тищенко назвав журналіст Віталій Гайдукевич. Найбільше у своєму дописі він обурюється тим, що українці власноруч приводять таких персонажів, як Тищенко до влади.

«Проблема в тому, що населення країни досі відповідає соціологам, що довіряє Зеленському і його оточенню. Менше, але довіряє. Мав би бути нуль, а там десятки відсотків довіри — це діагноз. Проблема в тому, що люди, які ставили галочку і своїм вибором приводили у владу Тищенка, Безуглу, Гетьманцева, Стефанчука, Зеленського із усім кварталом… не відчувають сорому чи бодай відповідальності за свій вибір. Вони не розуміють, в чому їх провина», — написав він.

Цікавим є той момент, що коли ця ситуація набула гучного суспільного резонансу і приховати вже нічого не вдасться, глава Офісу президента Андрій Єрмак змушений був прокоментувати скандал Тищенка з військовим.

«Тут нема навіть про що говорити. Поведінка народного депутата — абсолютно ганебна. Їй немає виправдань. Правоохоронним органам точно є, на що реагувати», — написав він.

Також Єрмак «відхрестився» від свого одіозного кума. Глава ОП підтвердив, що є хрещеним батьком сина Тищенка, але нібито вже давно не підтримує відносин з депутатом.

«Але це було багато років тому. Я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх. Тому не підтримую з ним жодних стосунків. Якщо хтось забув, що кожен повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність, незалежно від посад чи прізвищ, раджу про це згадати. Така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата», — додав Єрмак.

Після цього допису колишній військовий та політик Борислав Береза відреагував на реакцію Єрмака. Але висловив невпевненість у тому, чи глава Офісу президента написав це щиро.

«Чи стануть слова Андрія Єрмака правдивими? Покаже час. Але суспільство вимагає не тільки реакції, але і покарання нардепа. Чому в помічниках нардепа тримать людину з сепаратиськими поглядами? Чому в оточенні Тищенка перебувають ручні поліціянти та спецпризначенці? Яку реакцію очікувати від влади на це?», — запитав Береза.

А поки що бійці на передовій розпочали «флешмоб» — б'ють ворога снарядами з позначкою «Тищенко п*дар» і чекають на реакцію влади. Незабаром уся країна дізнається, чим ця історія закінчиться для Миколи Тищенка, якому сьогодні вручили підозру та провели обшуки у помешканні. Бо градус суспільного обурення вже надвисокий, щоби це просто замовчати. Крім того, ця абсолютна ганебна історія б’є по іміджу президента Зеленського…

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