Нардепу Тищенку повідомили про підозру за фактом подій у Дніпрі

Чинному народному депутату України Миколі Тищенку повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

Досудове розслідування здійснюється Державним бюро розслідувань (ДБР).

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Нагадаємо, 20 червня у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата протиправно позбавила волі колишнього військовослужбовця ЗСУ. Потерпілого певний час утримували та завдавали йому тілесних ушкоджень.

«Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів», — повідомляє ДБР.

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Офісом Генпрокурора погоджено клопотання щодо обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. У депутата проведено обшуки.

Крім того, у зв’язку зі згаданими подіями повідомлено про підозру ще одній людині, яка брала активну участь у протиправних діях у Дніпрі.

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Зазначимо, що свого часу Тищенко здобув освіту у Київському інженерно-будівельному інституті за спеціальністю інженер-механік. З 1998 року займається ресторанним бізнесом, є власником мережі ресторанів «Наша карта». Він неодноразово брав участь в різних телепроєктах.

У 2019 році був обраний народним депутатом за списком від партії «Слуга народу». Обіймав посади заступника голови однойменної фракції й заступника голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури.

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У 2023 році, після його поїздки до Таїланду під час повномасштабної війни з росією, нардепа виключили з партії, а також зняли з посади заступника голови фракції.

Побиття ексвійськового у Дніпрі викликало шквал емоцій у суспільстві. Зокрема, блогерка Альона Яхно зазначила, що «Тищенко бʼє військових руками тітушні». А інший відомий блогер Кирило Сазонов, який нині захищає Україну, вважає що «справа Тищенка» є тестом на здатність Генпрокуратури діяти у рамках закону, а не політичної кон’юнктури.

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