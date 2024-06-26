В Ірпені понад тисяча родин отримали ключі від своїх нових квартир

Нещодавно понад тисяча родин отримала ключі від власного житла в Ірпені. Інвестиційна група «MOLODIST» роздала ключі від квартир — уже вкотре під час війни. При цьому саме ця компанія однією з перших на Київщині відновила будівництво, попри повномасштабне вторгнення в Україні. Про це повідомляє «Київщина 24/7».

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Інвестиційна група «MOLODIST» увійшла до десятки найактивніших забудовників Київщини за рейтингом ЛУН. Компанія від початку повномасштабного вторгнення ввела в експлуатацію 116 883 тис. кв. м житла в Київському регіоні, а це — 1 816 квартир у чотирьох житлових комплексах («Атмосфера», «Молодість», «Олімп», «Irpin City»), ще 2 920 квартир перебувають на стадії будівництва.

«Ринок первинної нерухомості зараз переживає зміни, як і всі інші сфери української економіки. За 2022−2023 роки сформувався відкладений попит на нове житло. Відновлення ринку нерухомості розпочалося у другій половині 2023 року та поступово прямує до довоєнних показників», — розповідає СЕО Інвестиційної групи «MOLODIST» Антон Мирончук.

СЕО Інвестиційної групи «MOLODIST» Антон Мирончук

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Компанія «MOLODIST» ні на день не збавляє темпів своєї роботи. Тож цього року в перший день літа вже понад тисяча родин отримали ключі від своїх нових квартир у житлових комплексах «Молодість» та «Олімп» в Ірпені. Новосели вже розпочали ремонт у своїх квартирах, а бізнес — в комерційних приміщеннях.

«Зведені комплекси перевершили очікування, новосели кажуть, що це «десять з десяти», — каже СЕО Інвестиційної групи «MOLODIST» Антон Мирончук.

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Попри повномасштабну війну, компанія ІГ «MOLODIST» однією з перших на Київщині відновила будівництво, знаходячи способи та шляхи продовжувати працювати. Минулого року ЖК «Молодість» отримав відзнаку «UKRAINIAN SPECIAL BUILDING AWARDS IBUILD 2023» у номінації «Житловий комплекс 2023».

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Беручи до уваги тенденцію переїзду людей з окупованих територій або ж міст, які розташовані поруч з територією бойових дій, велику роль почала відігравати держава. Кількість людей, які купують житло за державними програмами «єОселя» та «єВідновленя» постійно зростає.

«Інвестиційна група „MOLODIST“ також є активним учасником державних програм „єВідновлення“ та „єОселя“, а ЖК „Молодість“ — лідер у зацікавленості з боку клієнтів, які купують житло за державними програмами. І не даремно, адже, крім вдалого розташування, комплекс має багато переваг. Він збудований за концепцією „Місто в місті“, тут двір без авто, прогулянкова алея через всю територію, облаштовані зони для відпочинку, спортивні та дитячі майданчики, гарний ландшафтний дизайн, передбачено власний великий паркінг та будівництво дитячого садка», — прокоментував Антон Мирончук.

Українці сьогодні шукають житло, яке відповідало б їхньому темпу життя, естетичним вподобанням і водночас забезпечувало б всі їхні потреби. Поряд має бути все необхідне для комфортного життя.

«Житловий комплекс „Молодість“ — це, без сумнівів, ідеальне місце для комфортного та щасливого життя. За проєктом, в комплексі передбачено вісім п’ятиповерхових будинків з ліфтами, об’єднаних спільною ідеєю, інфраструктурою та територією. Поряд з комплексом розташовані набережна, річка Ірпінь та ліс. Тому його мешканці щодня зможуть проводити час на свіжому повітрі», — розповідає Антон Мирончук.

Інвестиційна група «MOLODIST» — це саме та компанія, яка встановлює вектор розвитку на ринку нерухомості Київського регіону. ЇЇ мета — зробити життя містян максимально комфортним.

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