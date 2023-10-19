«Якими б не були важкими часи, головне — не зупинятися й робити те, що вмієш найкраще», — Антон Мирончук

Від оборони до відбудови — компанія «MOLODIST» пройшла непростий шлях. Коли почалося повномасштабне вторгнення, компанія забезпечувала оборону міста. Після деокупації першою відновила будівництво.

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«Незважаючи на важкі випробування та окупацію, Інвестиційній групі „MOLODIST“ вдалося відновити роботу, вчасно завершити будівництво „Irpin City 3“ та виконати зобов'язання перед інвесторами. Це свідчить про нашу надійність та здатність адаптуватися до невизначеності. Ми віримо, що в нелегкі часи наша стійкість є додатковим підтвердженням довіри наших інвесторів», — говорить СЕО Інвестиційної групи «MOLODIST» Антон Мирончук.

Цими вихідними відбулася важлива подія для команди та інвесторів Інвестиційної групи «MOLODIST». Майже 500 щасливих сімей отримали ключі від власних квартир у житловому комплексі «Irpin City 3», що розташований на вулиці Університетській в Ірпені. Про це повідомляє «Київщина 24/7». Комплекс планувалося здати в експлуатацію значно раніше, але планам завадила війна. У травні 2022 року було розпочато активну добудову комплексу.

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«Після деокупації Ірпеня Інвестиційна група „MOLODIST“ завершила будівництво 7 секцій житлового комплексу „Irpin City 3“, а це 559 квартир та 91 комерційне приміщення. Загальна площа житлового комплексу становить майже 31 тисячу квадратних метрів. Цього року ми плануємо здати в експлуатацію ще два житлових комплекси — в Ірпені та Вишневому», — розповів СЕО Інвестиційної групи «MOLODIST» Антон Мирончук.

У цей непростий час уявлення про бренд надійного забудовника значно змінилося. Тепер надійною компанією є та, яка, попри всі виклики, продовжує будувати та виконувати зобов’язання перед інвесторами, зберігати та створювати нові робочі місця, зміцнювати економіку регіону та держави.

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СЕО Інвестиційної групи «MOLODIST» Антон Мирончук

У житловому комплексі «Irpin City 3», як і в більшості комплексів Інвестиційної групи «MOLODIST», реалізується концепція «Місто у місті». Це цілий мікрорайон із власною інфраструктурою. Тут передбачені супермаркет, магазини, фітнес-центр, салони краси, кафе, місця для відпочинку — усе для максимального комфорту мешканців.

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«Житловий комплекс „Irpin City 3“ — це закрита територія з відкритою душею для своїх мешканців, це „Місто в місті“, у якому хочеться залишитись надовго. Вже облаштовано власну пішохідну територію з екозонами, дитячими і спортивними майданчиками, тінистими перголами та навіть кострищем. Тут кожен мешканець зможе провести вільний час так, як його душа забажає», — говорить Антон Мирончук.

Комплекс знаходиться у мальовничій лісовій частині міста Ірпінь, за 7 км від найближчої станції столичного метро «Академмістечко». До нього можна швидко дістатися на громадському транспорті або на власному автомобілі, та навіть велосипедом.

Нині Ірпінь уже знаходиться далеко від зони бойових дій. Місто активно відроджується та живе. Понад двадцять тисяч людей, які були вимушені залишити свій дім на сході України, обрали Ірпінь своєю новою домівкою.

Значний приріст населення міста підвищує попит на послуги та товари, місцевого бізнесу, у десятки разів. А це відчутно, так само в рази, збільшує надходження до місцевого бюджету та сприяє створенню нових робочих місць.

Інвестиційна група «MOLODIST» разом із житловою нерухомістю створює унікальні інвестиційні об’єкти для бізнесу. Адже комерційна нерухомість у складі сучасних житлових комплексів — це один із кращих варіантів для відкриття чи масштабування власної справи.

«Якими б не були важкими часи, які б не виникали випробування, головне — не зупинятися і продовжувати робити те, що вмієш найкраще. Для Інвестиційної групи „MOLODIST“ — це будувати, створювати унікальні проєкти й допомагати іншим реалізовувати свої ідеї», — говорить СЕО Інвестиційної групи «MOLODIST» Антон Мирончук.

Одним із наймасштабніших комерційних проєктів у комплексі «Irpin City 3» стане супермаркет «Стимул». У виборі мережі Інвестиційна група «MOLODIST» віддала перевагу новому українському бренду. Це буде універсальний супермаркет із торговельною площею 600 квадратних метрів, що включатиме кілька необхідних секцій: молочну, рибну, м'ясну, гастрономію, напої, кондитерську, бакалію, хлібобулочні вироби, овочі та фрукти, супутні товари. Також тут розмістяться піцерія, кав’ярня та автомати розливу води.

Житловий комплекс «Irpin City» акредитований для участі в державній іпотечній програмі доступного кредитування житла для громадян «єОселя» та вже має інвесторів, які скористалися цією програмою та оформили пільгову іпотеку на готові квартири в нашому житловому комплексі.

Щоб дізнатися більше про житловий комплекс «Irpin City 3» та придбати квартиру чи комерційне приміщення, звертайтеся до відділу операцій з нерухомістю за адресою: Ірпінь, вул. Академіка Заріфи Алієвої, 66/1, офісний центр «Mr. Corner».

Окрім житлових комплексів «Irpin City», «MOLODIST», «Олімп», інвестиційна група будує в Ірпені житлові комплекси «Фаворит Premium», «BURGUNDIA 3» та «Атмосфера», «ATMOSFERA LIFE» у Вишневому. Детальніше на сайті: www.molodist.life

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