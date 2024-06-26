«Розсмішили»: мережа відреагувала на світлини домашніх улюбленців відомого шеф-кухаря

Відомий шеф-кухар, постійний суддя проєкту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який різко висловився щодо ухилянтів, відомий своєю прихильністю до чотириногих друзів. У його будинку в Ірпені живуть дві собаки породи бельгійський та брюссельський грифон. На своїй сторінці у соціальній мережі Ектор виклав кумедні фото своїх улюбленців та дотепні підписи до них.

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«Життєві меми від Лупіти та Клопіка», — написав Хіменес-Браво.

Кумедні світлини відтворюють життєві ситуації, у які потрапляють і люди: «коли сказали, щоб витрачати гроші, треба їх заробляти», «коли хотів на море, а тобі сказали «йди, сходи в душ», «коли зрозумів, що червень вже майже пройшов».

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Відомо, що на початку повномасштабного вторгнення Ектор знаходився у відпустці вдома, у Колумбії, де живе його сім’я. Але в перший же місяць великої війни він повернувся до України. Його собаки залишались у Ірпені, за допомогою волонтерів їх вдалося вивезти до Польщі, де Ектор і забрав своїх улюбленців.

Шанувальники шеф-кухаря відреагували на світлини та поділилися враженнями у коментарях.

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«Шикарна підбірка фото, — були у захваті дописувачі. — Особливо номер п'ять мені сподобалась — де їм заявили, що щоб витрачати гроші, треба їх заробляти))) Ектор, дуже розсмішили. Дякую!»

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«Кумедні песики», — написали у відповідь.

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Ектор Хіменес-Браво розказав про повернення до зруйнованого Ірпеня.

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