Станцію київського метро «Вокзальну» «декомунізували» дерев'яними щитами (фото)

В Києві триває деколонізація. На станції метро «Вокзальна» в межах декомунізації та дерусифікації розпочаті маскувальні роботи декоративних рельєфних щитів із зображенням більшовицьких вождів, серпа і молота та іншої комуністичної символіки. Відповідні елементи архітектурного оздоблення станції поміщено у спеціальні дерев’яні щити. Про це повідомили на сайті Київського метрополітену.

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Зазначимо, що станція «Вокзальна» є нерухомим об’єктом культурної спадщини — пам’яткою містобудування та архітектури місцевого значення, витвором інженерного мистецтва, має охоронний статус та оберігається державою згідно із правовим статусом пам’ятки.

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«Київський метрополітен експлуатує та утримує станцію з дотриманням вимог законодавства і, як балансоутримувач, несе відповідальність за нерухоме майно, що належить до пам’ятки. Наразі підприємство направило всі необхідні листи та звернення для отримання дозволу на демонтаж із публічного простору декоративних рельєфних щитів, розміщених у середній залі станції „Вокзальна“. Доки триває процедура узгоджень, прийнято рішення щодо тимчасового маскування цих об’єктів», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», такі ж роботи провели минулого року на станції «Університет» із бюстами російських діячів культури та науки. Станція метро «Університет» також має статус пам’ятки архітектури та охороняється державою. Щодо цієї станції також триває узгодження та отримання необхідних дозволів на демонтаж та перенесення з публічного простору цих обʼєктів.

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