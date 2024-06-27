Масове отруєння в Карпатах: госпіталізовано 23 вихованців дитячого табору

На Львівщині сталося масове отруєння вихованців приватного дитячого табору. Про спалах гострої кишкової інфекції у четвер, 27 червня, повідомила пресслужба Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.

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Наразі відомо про госпіталізацію щонайменше 23 осіб із симптомати гострої кишкової інфекції.

За даними місцевого ресурсу LVIV.MEDIA, усі госпіталізовані є дітьми віком від 10 до 16 років. Наразі вони перебувають у Сколівській центральній лікарні та у районній Стрийській лікарні. Стан дітей середньої важкості. Серед основних симптомів — загальна слабкість, підвищення температури тіла, біль у животі та блювота.

Обласний центр контролю та профілактики хвороб розпочав епідрозслідування причин і умов виникнення спалаху.

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Відомо, що на момент отруєння пацієнти відпочивали на туристичній базі «Карпати» (село Кам’янка Стрийського району), де розміщуються два приватні табори. Саме з них госпіталізовували дітей.

Нагадаємо, що в квітні спалах отруєння серед дітей стався в Києві — тоді до лікарні потрапили три дитини із ознаками інтоксикації наркотичними речовинами, що містились в солодощах.



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