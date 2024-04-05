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У Києві фіксують випадки наркотичного отруєння дітей шоколадом із гуманітарки: що відбувається

16:42 5 квітня 2024
Отруєння шоколадом

В Україні, куди нещодавно завезли небезпечний китайський чай, у Києві три дитини отруїлися солодощами. Про це повідомили в комунальному некомерційному підприємстві «Київська міська клінічна лікарня 1».

«УВАГА! Вивчайте склад продуктів, які ви даєте дітям! За тиждень в наш заклад „Перша дитяча лікарня“ поступили три дитини із ознаками інтоксикації наркотичними речовинами, що містились в солодащах. 23 березня госпіталізовано дві дитини із однієї сім’ї із проявами порушення свідомості, нездужання, блюванням, молодшу дитину було госпіталізовано в Реанімацію. Причиною їхнього стану був канабіс. Обидві дитини напередодні вживали гуманітарний шоколад в упаковці без маркування. 26 березня поступила дитина в стані психомоторного збудження із галюцинаціями та блюванням, розширеними зіницями, зниженим м’язовим тонусом. Напередодні дитина вживала шоколад, подарований батьку з псилоцибіцином. Дані передані в поліцію», — йдеться у повідомленні лікарні.

Як писали «ФАКТИ», минулого року в Одесі було госпіталізовано 46 неповнолітніх курсантів з отруєнням.

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