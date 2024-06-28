Махнув на батьківщину з Євро-2024: у 24-річної зірки збірної Англії народилася третя дитина

Один із лідерів збірної Англії з футболу 24-річний Філ Фоден, який минулого Євро вразив фанатів зачіскою в стилі Пола Гаскойна, втретє став батьком, повідомляє The Sun.

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Дружина найкращого футболіста АПЛ минулого сезону 22-річна Ребекка (молоді люди познайомилися ще у школі та з того часу нерозлучні) народила хлопчика. При цьому сам Філ, щоб бути присутнім під час пологів, на добу залишив табір збірної на Євро-2024 у Німеччині і полетів на батьківщину.

Пара вже виховує 5-річного сина Ронні та 2-річну доньку Тру.

До речі, зображення старшого сина Фодена, якого назвали на честь діда футболіста, котрий помер у 47 років, є на щитках футболіста. А ще смерть дідуся стала причиною того, що Філ Фоден грає за «Манчестер Сіті» під 47-м номером.

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До речі, один з лідерів команди Гарета Саутгейта, яка виграла на Євро-2024 групу, вже повернувся до табору «Трьох левів» і готується до матчу 1/8 фіналу проти словаків (30 червня в Гельзенкірхені).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірковий капітан збірної Англії Харрі Кейн вчетверте став батьком.

Фото Instagram

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