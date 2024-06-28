У столичній підземці — знову НП: тепер пасажир потрапив під потяг на «зеленій» гілці

Після учорашнього трагічного інциденту з підлітком на станції «Київського метрополітену» «Університет» аналогічний випадок стався у п'ятницю, 28 червня на станції «Золоті Ворота».

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Про це інформують на офіційному порталі КМДА.

Згідно з повідомленням, «зелена» лінія метро: станції «Золоті ворота», «Палац спорту» та пересадочний вузол «Золоті ворота» — «Театральна» зачинені на вхід для пасажирів.

Тим часом безпосередньо на місце події викликано медиків і правоохоронців.

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Рух поїздів на лінії організовано від станції «Червоний хутір» до «Кловської» та від «Сирця» до «Лук'янівської».

«Про зміни та відновлення руху повідомимо додатково», — йдеться у повідомленні.

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Оновлено. Об 11:48 рух поїздів «зеленою» гілкою відновили повністю. Т.о. його було перекрито протягом 50 хвилин. У поліції ТСН.ua повідомили, що на станції стало зле 57-річній жінці, внаслідок чого вона впала на колії і загинула.

Рятувальники на місці подій

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Нагадаємо, що в столичній підземці час від часу стаються й менш резонансні події, наприклад, виходять з ладу турнікети. Однак і це спричиняє справжній колапс, особливо, коли стається у «час пік».

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