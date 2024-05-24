Перестали працювати турнікети: в метро Києва стався великий збій

В Києві, де ранком відкрили новий міст, стався «збій» у метро: в соцмережах пишуть про те, що на деяких станціях перестали працювати турнікети.

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Що пишуть про проблему у соцмережах

«НЕ працюють турнікети у метро. Оплата картою не працює чи зависає, а люди все більше скупчуються в намаганні потрапити в метро», — повідомили у Telegram-каналі «Доброго вечора, ми з Києва».

На відеокадрах видно, що йдеться про станцію метро «Либідська».

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«ЗБІЙ в роботі турнікетів у київському метро. При оплаті карткою система глючить і не пропускає. Через неполадки на станціях спостерігаються величезні черги», — підтвердили у Telegram-каналі «Труха. Київ».

Причини проблеми та її усунення

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Тим часом у прес-службі КМДА повідомили, що «на турнікетах станцій метро з технічних причин тимчасово недоступна оплата проїзду банківською карткою».

Наголошується, що фахівці вже працюють над відновленням роботи платіжної системи у звичайному режимі.

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Водночас усі інші види оплати проїзду працюють у звичайному режимі.

Уточнюється, що сплатити за проїзд можна:

транспортною картою;

qr-кодом, згенерованим у застосунку «Київ Цифровий»

паперовим qr-квитком.

«КП „Київський метрополітен“ перепрошує за тимчасові незручності. Про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською картою повідомимо додатково», — підсумували у КМДА.

Нагадаємо, що раніше в районі цієї ж станції метро трапилася інша техногенна аварія.

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