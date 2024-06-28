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Зірка українських серіалів вперше став батьком

18:05 28 червня 2024
Марк Дробот із дружиною

Популярний український актор, зірка серіалів «Кріпосна» та «Обіцянка Богу» Марк Дробот вперше став батьком. Його дружина Марина Дробот-Бондарчук народила дівчинку, якій дали рідкісне імʼя — Златомира. Про цю подію повідомили на сторінці Молодого театру у соціальній мережі, де працюють батьки дівчинки. Марина — помічниця режисера.

— Колектив Молодого театру вітає Марину Бондарчук та Марка Дробота із народженням донечки Златомири! — написали у привітанні. — Щасливої долі дівчинці, любові, затишку і порозуміння родині. Хай маленька зірочка зростає під мирним небом, а її дитинство буде безтурботним та сповненим радості!

Самі щасливі батьки поки ніяк не коментують подію, та не спілкуються у соціальних мережах. Але шанувальники актора вітають його у коментарях та бажають мирного неба.

«Вітаємо з днем народження донечки! — написали у відповідь. — Божої любові і тепла та миру».

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«Вітаю, хай росте найщасливішою дівчинкою у світі, бажаю здоров'я, щастя, мирного неба над головою», — приєднались до привітань.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що зірка серіалу «Обіцянка Богу» вступив до лав ЗСУ.

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