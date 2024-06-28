«Не мовчатиму»: Джамала прокоментувала втрату батьківського будинку у Криму

Нещодавно зʼявилася новина про те, що батьківський дім відомої співачки Джамали, яка в травні втретє стала мамою, у Криму безпідставно забирає тамтешня влада. Виданню Insider вона зізналась — це жахлива та болісна новина для всієї родини.

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«От як це усвідомити, що у цивілізованому світі відбувається таке свавілля: спершу окуповують територію, а потім забирають там усе?! - не приховує обурення артистка. — Це — репресії, це — депортація у сучасності! Це ще раз демонструє самочинство, яке коїть російська влада».

До цього майна, додала Джамала, вона не має жодного стосунку, це власність батьків, вони будувалися понад двадцять років.

«Кожну цеглину здобували заробленими кров’ю та потом грішми. І до чого тут батьки, у міжнародний розшук оголосили мене, — обурена співачка. — Я не мовчатиму, це точно. Якщо змовчу, росіяни прийдуть до інших кримських татар, до всіх українців на окупованих територіях, щоб і далі чинити свавілля».

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