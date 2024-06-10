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В Джамали можуть забрати майно у Криму: що відбувається

13:13 10 червня 2024
Джамала

Популярна співачка кримськотатарського походження, переможниця «Євробачення-2016» Джамала може бути позбавлена свого майна у Криму. Заяву про це зробив спікер так званого російського парламенту Криму Володимир Константинов. До свого списку окупанти внесли близько 100 осіб, які жили чи володіли нерухомістю в українському Криму й після вторгнення залишились на проукраїнських позиціях.

За версією окупантів, Джамала недружньо ставиться до рф та підтримує Збройні Сили України. Нагадаємо, у 2023 році імʼя співачки потрапило до списку людей, які знаходяться у розшуку. Їй на пʼятдесят років заборонено вʼїжджати на територію росії.

Окупанти збираються витратити гроші, отримані з продажу майна співачки та інших українців, на потреби росії. У Джамали цю новину поки не коментують.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на фронті загинув близький друг Джамали.

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