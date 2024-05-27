39.96 / 40.42 43.26 / 43.89
Київ: +17
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Мій маленький принц»: Джамала втретє стала мамою (фото)

9:04 27 травня 2024
Вагітна Джамала

Відома українська співачка Джамала, яка з чоловіком планувала партнерські пологи, втретє стала мамою.

На своїй сторінці в Instagram вона написала: «Мій третій маленький принц! Я для тебе буду Тінню у спекотний день, В холод стану домом, Я тебе зігрію сонцем, Світлим променем, вогнем. Люблю».

Дитина з'явилася на світ у медичному центрі «Лелека». Співачка показала фото, на якому показані ніжки малюка та інформація про невовля — хлопчик народився 24 травня вагою 3410 г та довжиною 50 см.

Фото Джамали

РЕКЛАМА

Фоловери та колеги по цеху вітали співачку з поповненням родини.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що нещодавно відомий співак Віталій Козловський став батьком. Днями їхнього з дружиною Юлією сина охрестили у Михайлівському златоверхому соборі.

Фото зі сторінки Джамали у соцмережах

88

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Як вимити сковороди та каструлі до блиску

Вимити сковороди та каструлі до блиску: кілька порад, як це просто зробити

На грядці з огірками

Від такого підживлення огірки швидко підуть у ріст: дієві поради від авторів каналу «Дім та присадибна ділянка»

росіяни у Туреччині

Росіяни масово покидають Туреччину: що відбувається

Чиста сковорідка

Секрет від Марини Жукової: видаляємо нагар з улюбленої сковорідки методом «пів склянки»

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту