«Мій маленький принц»: Джамала втретє стала мамою (фото)

Відома українська співачка Джамала, яка з чоловіком планувала партнерські пологи, втретє стала мамою.

На своїй сторінці в Instagram вона написала: «Мій третій маленький принц! Я для тебе буду Тінню у спекотний день, В холод стану домом, Я тебе зігрію сонцем, Світлим променем, вогнем. Люблю».

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Дитина з'явилася на світ у медичному центрі «Лелека». Співачка показала фото, на якому показані ніжки малюка та інформація про невовля — хлопчик народився 24 травня вагою 3410 г та довжиною 50 см.

Фото Джамали

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Фоловери та колеги по цеху вітали співачку з поповненням родини.

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Нагадаємо, що нещодавно відомий співак Віталій Козловський став батьком. Днями їхнього з дружиною Юлією сина охрестили у Михайлівському златоверхому соборі.

Фото зі сторінки Джамали у соцмережах

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