«Я прокайфувала»: Настя Каменських шокувала українців своєю появою у метро

Одна з найвідоміших українських попспівачок Настя Каменських (NK), яка нещодавно спантеличила мережу загадковим «посланням» Потапу, та TikTok-зірка Dannisha об’єдналися для спільної колаборації, шокувавши пасажирів київського метрополітену.

ВІДЕО ДНЯ

В опублікованих TikTok та Instagram відео підписники побачили реакцію киян на прогулянку Каменських Києвом. Події розпочинаються в опублікованому відео від Dannisha, на якому вона разом з Настею прогулюється центральними вулицями столиці під нашумілий хіт MOLOKO, збираючи здивовані й захоплені погляди перехожих.

«Нещодавно я вже робила відео під трек MOLOKO в рамках флешмобу, реліз мені дуже сподобався. Саме тоді я загорілася ідеєю познайомитись з NK та зробити спільне відео. Маючи попередні домовленості з менеджментом Каменських, не очікувала, що ми це зробимо так швидко, оскільки Настя була в турі Мексикою. Від знайомства до наших зйомок минуло лише п’ять днів — це був цікавий досвід. Мені було дуже приємно познайомитись з Настею, вона така щира, відкрита дівчина, ми дуже гарно провели час, йшли та спілкувалися про свої дівочі справи від початку й до кінця процесу: люди озиралися, посміхалися, найсміливіші фотографувалися. Це кайф! В нашому житті немає нічого неможливого. Тому, артисти, якщо ви хочете фіт або якусь іншу колаборацію із зіркою, не варто боятися — потрібно діяти, розвиватися та пропонувати», — зізналась Dannisha.

Історія прогулянки закінчується на відео на одній зі станцій метро під трек «Киця» від Dannisha. В ньому користувачі столичної підземки демонструють свою реакцію на появу зірки у їхньому вагоні метро, явно не очікуючи, що можуть зустріти артистів у громадському транспорті.

«Я відчуваю неймовірне задоволення від колаборацій з молодими та самобутніми артистами. Вважаю, що це класна можливість обмінятись енергією та надихнути одне одного. Окрім того, я сама люблю постійно експериментувати. Тому, коли Dannisha, з якою ми познайомились на презентації нашої спільної відеороботи з Ostrovskyi, запропонувала зняти з нею TikTok, я погодилась і дуже прокайфувала від цього процесу», — розповіла Настя Каменських в коментарі «ФАКТАМ».

РЕКЛАМА

Додамо, що минулого тижня NK презентувала відвертий кліп з Ostrovskyi на пісню «Гріхи». Занурюючись у нові почуття, головний герой відверто розповів обраниці про свої гріхи, визнаючи помилки та прагнучи звільнитися від тягаря минулого. У відповідь на його сповідь кохана відпускає його гріхи, дозволяючи їм обом рухатися вперед.

Раніше Потап розсекретив країну, де зараз знаходиться.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

210

Читайте нас у Facebook