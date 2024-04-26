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Підвів Каменських: Потап напророчив невдачу майбутньому «хіту» Moloko

17:55 26 квітня 2024
Потап

Схоже, останнім часом репер Потап не може думати ні про що інше, як про успіх пісні дружини Насті Каменських Moloko.

Саме на це був спрямовано його маскарад з перевдяганням у корівку.

А тепер він за три дні до прем'єри пісні намагається переконати себе і слухачів у тому, що на пісню чекає «суперпопулярність» у різних країнах світу.

В соціальній мережі «дядечко По» опублікував ролик, в якому стоїть спиною до баскетбольного щитка і каже: «Якщо влучаю, Moloko стає світовим суперхітом». Кидає м'яч і… не влучає. Втім Потап посміхається і каже «молоко, молоко, молоко» — тобто, «промазав».

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Звичайно, хейтери не могли пропустити такої можливості і озвучили все, що думали про Потапа.

Чим, певно, тільки підігріли його інтерес до гри, і через якийсь час репер таки попав у кільце.

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Але перша спроба була невдалою! Тому чекаємо прем'єру — чи вдасться NK «здолати» опір пророцтва Потапа.

Нагадаємо також про «експертну» думку про нову пісню Насті Позитива (Олексія Завгороднього) — він вважає подібні експерименти недоречними.

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