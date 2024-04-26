Підвів Каменських: Потап напророчив невдачу майбутньому «хіту» Moloko

Схоже, останнім часом репер Потап не може думати ні про що інше, як про успіх пісні дружини Насті Каменських Moloko.

Саме на це був спрямовано його маскарад з перевдяганням у корівку.

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А тепер він за три дні до прем'єри пісні намагається переконати себе і слухачів у тому, що на пісню чекає «суперпопулярність» у різних країнах світу.

В соціальній мережі «дядечко По» опублікував ролик, в якому стоїть спиною до баскетбольного щитка і каже: «Якщо влучаю, Moloko стає світовим суперхітом». Кидає м'яч і… не влучає. Втім Потап посміхається і каже «молоко, молоко, молоко» — тобто, «промазав».

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Звичайно, хейтери не могли пропустити такої можливості і озвучили все, що думали про Потапа.

Чим, певно, тільки підігріли його інтерес до гри, і через якийсь час репер таки попав у кільце.

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Але перша спроба була невдалою! Тому чекаємо прем'єру — чи вдасться NK «здолати» опір пророцтва Потапа.

Нагадаємо також про «експертну» думку про нову пісню Насті Позитива (Олексія Завгороднього) — він вважає подібні експерименти недоречними.

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