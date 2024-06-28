Антициклон над Східною Європою «гарантує» Україні 35-градусну спеку: прогноз синоптиків на вихідні, 29 — 30 червня
В останні дні червня на більшій частині території України прогнозується відчутне підвищення температурного фону у зв'язку з прогріванням повітряної маси, що циркулює в межах малорухливого антициклону, який утворюється над Східною Європою. Дощі не прогнозуються, лише у суботу на крайньому заході слабоактивний атмосферний фронт принесе мешканцям деяких областей грозові зливи. У зв'язку із зростанням температури повітря та відсутністю опадів, по всій країні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 клас). Про це повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.
Субота, 29 червня:
У західних областях очікуються короткочасні дощі, грози; днем місцями сильні зливи, град та шквали, 15 — 20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 °С, удень +24…+29 °С. У північних областях хмарно, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі +13…+18°С, вдень +26…+31°С. У центральних регіонах невелика хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі +14…+19°С, вдень +27…+32°С. У південній частині та Криму очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +16…+21°С, вдень +28…+33°С. У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17°С, вдень +26…+31°С.
Неділя, 30 червня:
У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер вночі змінних напрямків, 3 — 8 м/с, вдень південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +14…+19 °С, вдень +28…+33 °С. У північних областях малохмарна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 °С, вдень +27…+32 °С. У центральних регіонах мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 °С, вдень +29…+34 °С. У південній частині та у Криму очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +17…+22 °С, вдень +30…+35 °С. У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 °С, вдень +29…+34 °С.
Як писали «ФАКТИ», в Укргідрометцентрі попереджали, що цього року літо очікується дещо спекотнішим, ніж минулорічне. Висока температура, за прогнозами синоптиків, буде у липні та першій половині серпня.
Фото: Pixabay20
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