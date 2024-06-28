В останні дні червня на більшій частині території України прогнозується відчутне підвищення температурного фону у зв'язку з прогріванням повітряної маси, що циркулює в межах малорухливого антициклону, який утворюється над Східною Європою. Дощі не прогнозуються, лише у суботу на крайньому заході слабоактивний атмосферний фронт принесе мешканцям деяких областей грозові зливи. У зв'язку із зростанням температури повітря та відсутністю опадів, по всій країні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 клас). Про це повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

ВІДЕО ДНЯ

Субота, 29 червня:

У західних областях очікуються короткочасні дощі, грози; днем місцями сильні зливи, град та шквали, 15 — 20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 °С, удень +24…+29 °С. У північних областях хмарно, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі +13…+18°С, вдень +26…+31°С. У центральних регіонах невелика хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі +14…+19°С, вдень +27…+32°С. У південній частині та Криму очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +16…+21°С, вдень +28…+33°С. У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17°С, вдень +26…+31°С.

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Неділя, 30 червня:

У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер вночі змінних напрямків, 3 — 8 м/с, вдень південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +14…+19 °С, вдень +28…+33 °С. У північних областях малохмарна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 °С, вдень +27…+32 °С. У центральних регіонах мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 °С, вдень +29…+34 °С. У південній частині та у Криму очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +17…+22 °С, вдень +30…+35 °С. У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 °С, вдень +29…+34 °С.

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Як писали «ФАКТИ», в Укргідрометцентрі попереджали, що цього року літо очікується дещо спекотнішим, ніж минулорічне. Висока температура, за прогнозами синоптиків, буде у липні та першій половині серпня.

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Фото: Pixabay

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