Ворог вдарив КАБом по Донецькій області, серед постраждалих двоє дітей
Російські терористи, зранку в четвер, 27 червня, вдарили керованою авіаційною бомбою (КАБ) по прифронтовому місту Селидове на Донеччині.
Внаслідок удару постраждали шестеро людей, у тому ж числі й діти, повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.
Згідно з попередньою інформацією, ворог скинув на населений пункт «ФАБ-500». Снаряд влучив у багатоквартирний будинок.
Як й згадувалось вище, внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей:
- двоє дітей 11 та 17 років;
- четверо дорослих від 63 до 67 років.
Також були пошкоджені багатоповерхові та приватні домоволодіння, автомобілі й адмінбудівлі.
Зазначимо, що протягом останніх місяців російські терористи суттєво посилили обстріли прифронтових регіонів України. Зокрема під удари регулярно потрапляє Донецька область. Через це в низці населених пунктів регіону оголошено примусову евакуацію. Попри небезпеку днями регіон відвідав президент Зеленський, анонсувавши зміни в уряді. За його словами, звільнення чекає на тих урядовців, які не відвідували прифронтові території України по пів року.
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