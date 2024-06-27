Ворог вдарив КАБом по Донецькій області, серед постраждалих двоє дітей

Російські терористи, зранку в четвер, 27 червня, вдарили керованою авіаційною бомбою (КАБ) по прифронтовому місту Селидове на Донеччині.

Внаслідок удару постраждали шестеро людей, у тому ж числі й діти, повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

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Згідно з попередньою інформацією, ворог скинув на населений пункт «ФАБ-500». Снаряд влучив у багатоквартирний будинок.

Влучання ФАБ

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Як й згадувалось вище, внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей:

двоє дітей 11 та 17 років;

четверо дорослих від 63 до 67 років.

Також були пошкоджені багатоповерхові та приватні домоволодіння, автомобілі й адмінбудівлі.

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Руйнування у приватному секторі

Зазначимо, що протягом останніх місяців російські терористи суттєво посилили обстріли прифронтових регіонів України. Зокрема під удари регулярно потрапляє Донецька область. Через це в низці населених пунктів регіону оголошено примусову евакуацію. Попри небезпеку днями регіон відвідав президент Зеленський, анонсувавши зміни в уряді. За його словами, звільнення чекає на тих урядовців, які не відвідували прифронтові території України по пів року.



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