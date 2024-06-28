НАЗК припинило держфінансування партії «Голос» через численні порушення

Національне агентство з питань запобігання корупції припинило державне фінансування партії «Голос». Про це йдеться в наказі НАЗК від 25 червня 2024 року. Таке рішення агентство прийняло, проаналізувавши звіти «Голосу» про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Зокрема, порушення були знайдені у звітах за третій і четвертий квартали 2020 року.

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В процесі перевірок НАЗК «були встановлені факти відмивання незаконних доходів і використання конвертаційних схем».

Зазначається, що «Голос» перерахував 2 млн гривень ТОВ «Мейнтіс», яке займається оптовою торгівлею зерном, тютюном і кормами для тварин. І ще 2,45 млн гривень ТОВ отримало від київського осередку «Голосу». Хоча з 2018 до липня 2023 року підприємство не подавало жодної звітності, а його засновник перереєстрував ТОВ на своє імʼя за гроші.

Як пише видання «Закон і бізнес», окремі члени «Голосу» начебто тісно контактують з активістами-антикорупціонерами Віталієм Шабуніним і Юрієм Ніколовим. Щодо Шабуніна, зокрема, ДБР розслідує дві кримінальні справи — за ухилення від мобілізації та підробку документів НАЗК.

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Це не вперше НАЗК зупиняє фінансування партії «Голос». У звіті за другий квартал 2020 року агентство виявило недостовірні дані про витрати понад 1,3 млн грн на користь низки фізичних осіб-підприємців.

Нагадаємо, лідером «Голосу» був співак Святослав Вакарчук, якого звинувачували у несплаті податків з мільйонних доходів і виступах на корпоративах російських олігархів вже після 2014 року.

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Раніше ексміністр охорони здоров'я Уляна Супрун звинуватила антикорупціонерів у підсиленні російської пропаганди, яка велася в західних країнах багато років, а зараз заважає отримувати зброю для боротьби з рф.

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