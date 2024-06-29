Яке покарання може бути, якщо при перевірці ТЦК у чоловіка немає документів: відповідь юриста

Для оновлення даних у військовозобов'язаних залишилось близько двох тижнів, але вже зараз їм можуть загрожувати певні види покарання, адже у період проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані носити з собою військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу представника ТЦК, поліцейського, чи представника ДПСУ. Про це в коментарі РБК-Україна нагадала юристка юридичної компанії «Муренко, Курявий і Партнери» Олександра Капітула.

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Які документи потрібно носити з собою

За словами експертки, раніше для осіб різної військової спеціалізації були різні документи, які було обов'язково носити з собою.

Для призовників — це посвідчення про приписку до призовної дільниці.

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Для військовозобов'язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Для резервістів — військовий квиток.

Однак з 18 травня 2024 встановили нову форму військово-облікового документа, яка є загальною для всіх категорій громадян.

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«З цього моменту військово-облікові документи старого зразка, такі як військовий квиток, приписне посвідчення або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, не підлягають отриманню. Замість цього громадяни отримують військово-обліковий документ нового зразка у письмовій чи електронній формі», — зазначає Олександра.

Для встановлення особи уповноважені особи зобов'язані також перевірити документ, що посвідчує особу.

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Також юристка звернула увагу на те, що витяг про оновлення даних, який видає ЦНАП, або дані, відображені в застосунку «Резерв+» не є військово-обліковими документами. Вони лише тпідтверджують факт оновлення даних.

Водночас у застосунку «Резерв+» з'явився QR-код. Уповноважені органи можуть відсканувати його та перевірити чинність електронного військово-облікового документа.

Важливо: якщо у людини є військово-обліковий документ старого зразка, але дані в ньому змінювати не потрібно, новий військово-обліковий документ отримувати також не обов'язково.

В яких випадках потрібно замінити військовий квиток

Існує вичерпний перелік підстав, відповідно до яких військово-обліковий документ підлягає заміні:

взяття громадянина на військовий облік як призовника, військовозобов'язаного або резервіста

якщо призовник, який перебував на військовому обліку до набрання чинності оновленого закону про мобілізацію, не отримував посвідчення призовника, а військовозобо'язаний та резервіст — військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу, військовий квиток офіцера запасу або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного

зміни категорії щодо військового обов'язку

відсутності місця для внесення змін

невідповідності відомостям, що містяться у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних і резервістів

втрата (зіпсування)

виявлення бажання змінити військово-обліковий документ

Яке покарання можна отримати за відсутність

Якщо в людини немає при собі військово-облікового документа чи вона відмовляється його пред'являти, їй можуть вручити повістку для уточнення даних.

За порушення закону про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію може настати й відповідальність.

Порушення тягне за собою накладення штрафу в таких розмірах:

від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5 100−8 500 гривень

від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо особа вчинила порушення повторно (8 500−11 900 гривень)

від 1 000 тисячі до 1 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в особливий період вчинення порушення (17 000−25 500 гривень)

Як писали «ФАКТИ», за неоновлення даних до відповідальності притягуватимуть не всіх військовозобов'язаних.

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