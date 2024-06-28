За неоновлення даних до відповідальності притягуватимуть не всіх військовозобов'язаних: на кого чекає покарання

В Україні, де триває загальна мобілізація, ТЦК зможе скласти постанову про притягнення людини до відповідальності за неоновлення військово-облікових даних лише після того, як працівник ТЦК перевірить, чи ця інформація міститься в інших реєстрах. Про це заявила заступниця міністра оборони із цифровізації Катерина Чорногоренко в інтерв'ю Армія ТБ.

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Так, змінами до законодавства внесено норми, згідно з якими штраф накладається лише у випадках, коли немає взаємодії з іншими реєстрами.

«Ми зараз внесли норму, що штраф накладається лише на тих осіб, які ухиляються від військового обліку, по яким немає інтеграції з іншими реєстрами. Наприклад, якщо є інтеграція з реєстром місця проживання, і ми можемо зробити запити по людині і отримати дані про місце проживання, то людина нічого не порушує, не приходячи і не оновлюючи дані про місце проживання. Немає підстав, у КУпАП є чітка норма, що штраф застосовується до порушників, тільки коли по цих даних немає обміну з іншими реєстрами», — зазначила вона.

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«Якщо відкрити статтю 7 закону про „Оберіг“, то там цілий набір персональних даних людини. Практично по всім цим даним, включаючи освіту, місце роботи, у нас вже є інтеграція реєстрів. Тобто, працівник ТЦК спочатку має „сходити“ в реєстр, отримати ці дані в реєстрі, якщо їх там немає — лише тоді скласти постанову. Це дуже правильний запобіжник», — наголосила вона.

«Але, дійсно, якщо там необхідні певні дані, наприклад, немає даних про військово-облікову спеціальність, які може внести лише працівник ТЦК, то людина має з’явитися до ТЦК, і оновити ці дані», — наголосила Чорногоренко.

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«Тут питань немає, тут буде порушення», — додала вона.

Найближчим часом Міноборони планує вийти з роз'ясненням щодо кожного типу даних — де є реєстр, а де ні.

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Водночас, за її словами, «поки відсоток людського чинника дуже високий, дискреція є, працівник ТЦК вирішує, які люди потрапляють до цього «червоного пулу».

«Наприклад, працівник ТЦК зробив всі запити у реєстри і бачить, що два поля є незаповненими, зокрема ВОС — він робить оповіщення, надсилає повістку. Людина не приходить, він бачить, що людина пройшла цю „червону лінію“. Отже, коли працівник ТЦК „посмикав“ всі реєстри, викликав людину, лише після цього працівник ТЦК може скласти постанову про адміністративну відповідальність», — пояснила заступниця міністра.

Крім того, в інтерв'ю вона зазначила, що мета роботи полягає в тому, щоб «Резерв+» став «онлайн-ТЦК».

За її словами, виправляти неправильні дані про прізвище можна буде онлайн через програму. Це відбувається шляхом запиту до Демографічного реєстру, де вказані правильні дані.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Кабмін змінив порядок відправлення повісток поштою, а також про те, як працюватиме електронне бронювання від мобілізації до «Дії».

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