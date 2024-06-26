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Є ще понад 20 днів: нардеп поділився власним досвідом оновлення даних військовозобов'язаного

16:13 26 червня 2024
Військовослужбовець

В Україні триває процедура оновлення даних військовозобов'язаних, і станом на ранок 26 червня її пройшли 2 мільйони 370 тисяч громадян України. Такі дані на брифінгу навів народний депутат Федір Веніславський.

За його словами, більша частина зазначених громадян, включаючи його самого, провела оновлення онлайн через додаток «Резерв+».

«Переважна більшість громадян оновила дані через додаток „Резерв+“, на другому місці — ЦПАУ, на третьому — ТЦК та СП. Але загалом динаміка досить хороша, і, відповідно, це забезпечує проведення тих мобілізаційних заходів, які здійснюють ТЦК та СП. Я думаю, що загалом Закон виконав ту головну місію, заради якої ми його приймали», — наголосив депутат.

Коментуючи динаміку, що склалася, Вениславський нагадав, що до 16 липня, визначеного кінцевою датою оновлення військово-облікових даних, залишилося ще більше 20 днів, «протягом яких усі бажаючі, особливо через електронні комунікації, можуть це зробити».

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Також нагадаємо, що раніше міністр юстиції Денис Малюська відповів на запитання, чи справді було обмежено надання держпослуг для військовозобов'язаних, які не оновили військово-облікові дані.

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