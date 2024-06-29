«Я прихильник смертної кари»: голова російського Слідчого комітету сумує за радянськими часами

Голова Слідчого комітету росії Олександр Бастрикін, якого експерти звинувачують у смерті Навального, запропонував повернути практику смертної кари. Про це він заявив на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі.

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Бастрикін аргументував необхідність повернення смертної кари тим, що в росії зростає кількість тяжких злочинів.

«У мене залишилося все-таки велике питання: а чому нам не зняти мораторій, з урахуванням того, що зростає кількість тяжких злочинів, і повернути смертну кару в наше законодавство?» — цитують росЗМІ виступ Бастрикіна.

Як приклад, він навів теракт у концертному залі «Крокус Сіті Холл» 22 березня 2024 року, в результаті якого загинуло 145 осіб.

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«Я прихильник смертної кари. Хоча я говорю про гуманізм, буде дуже гуманно, коли маніяк убив 70, 80, 100 осіб, і він приречений на вищу міру покарання,» — заявив Бастрикін.

Голова російського Слідчого комітету також навів приклад з радянського минулого та висловив невдоволення сучасними умовами.

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«В радянський час за вбивство при обтяжувальних обставинах двох і трьох осіб могла бути призначена смертна кара, а ось ці 15 обвинувачених (у справі про теракт у „Крокусі“. — Ред.) отримають максимум довічне ув'язнення. Що це означає? Триразове харчування, двогодинні прогулянки. Я собі не можу дозволити погуляти дві години, у мене немає на це часу…» — пояснив Бастрикін.

Додамо, що в росії дійсно різко зростає кількість тяжких злочинів — через «вагнерівців» та «героїв СВО», що повертвються з війни в Україні.

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