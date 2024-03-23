Бійня в Підмосков’ї: влада рф назвала підозрюваних

В рф триває розслідування обставин учорашнього розстрілу людей у ТЦ Крокус Сіті Хол під москвою. За даними росЗМІ, силові структури мають головну версію — до теракту нібито причетні громадяни Таджикистану. Наразі розіслано орієнтування на затримання наступних осіб:

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Шохінджонн Сафолзода, 21 рік;

Рустам Назаров, 29 років;

Рівожідін Ісмонов, 51 рік;

Махмадрасул Насрідінов, 37 років.

Цікаво, що всі вони були зареєстровані і проживали на території Ярославській, Іванівської та Самарської областей рф.

Вночі на території Брянської області було затримано білий Renault Symbol, у якому начебто їхали четверо громадян Таджикистану. Після зупинки двом вдалося втікти, ще двох затримали.

Автомобіль зупинили на території Брянської області

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Втім, МЗС Таджикистану офіційно заявило, що дипломати не отримували від москви офіційної інформації, і називають поширені ЗМІ відомості фейками.

Тим часом вже названо нові цифри жертв — станом на ранок 23 березня їх було 83.

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В ГУР Міноборони України теж виступили із заявою, назвавши теракт «спланованою та свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою диктатора володимира путіна».

Нагадаємо, що незадовго до подій у Підмосков'ї дипломати США, Німеччини та Великобританії закликали громадян бути обережними і не відвідувати рф з огляду на можливі надзвичайні події в місцях скупчення людей в москві.

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