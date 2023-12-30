Отримав по заслугам: «вагнерівець» повернувся з війни в Україні й зарізав батька російського пропагандиста

Як відомо, російська православна церква, під керівництвом патріарха кирила, благословляє росіян на вбивства українців. Московські попи сприяють збройній агресії рф проти України й заперечують воєнні злочини окупантів.

ВІДЕО ДНЯ

Але закон бумеранга ніхто не відміняв.

В п'ятницю, 29 грудня, в Московській області рф зарізали батька російського пропагандиста, очільника пресслужби РПЦ Володимира Легойди.

Вбив 90-літнього чоловіка «герой сво» «вагнерівець» Адам Щербаков.

РЕКЛАМА

Раніше він був засуджений на 9 років за розбій, але вийшов з колонії для участі у війні проти України. Про це пише воєнкор Андрій Цаплієнко з посиланням на російські телеграм-канали.

Згідно з його інформацією, слідчий комітет рф офіційно інформував, що 29 грудня на узбіччі дороги в Ленінському міському окрузі московської області виявили тіло 90-річного місцевого жителя з множинними колото-різаними ранами. Порушено кримінальну справу за статтею «вбивство», хід слідчих заходів контролює сам голова відомства олександр бастрикін.

РЕКЛАМА

Телеграм-канал «112» пише, що, за версією слідства, Романа Тимофійовича Легойду вбили внаслідок розбійного нападу. Він став жертвою злочину вдень під час прогулянки з онуком.

Вбивцею виявився 25-річний найманець ПВК «Вагнер» Адам Щербаков, який раніше вже був засуджений до 9 років позбавлення волі за розбій, але отримав амністію для участі у так званій «СВО» в Україні, відвоював, звільнився і повернувся до звичного способу добувати гроші.

РЕКЛАМА

«Романа Тимофійовича злочинець зустрів біля магазину, і літній чоловік, по душевній доброті, погодився його підвезти. Дорогою все й сталося», — пише «112».

Російські силовики поширили відео із зізнанням Щербакова у злочині.

Він каже, що не збирався вбивати пенсіонера («просто показав ніж», щоб відібрати гроші й авто), але 90-річний чоловік дав відсіч, зав’язалася боротьба, «і я його вбив».

Після вбивства Щербаков кинув тіло жертви в яр біля дороги і втік. Частину готівки пізніше знайшли під час обшуку в його домівці.

Тепер Щербакова повернуть за ґрати.

Як відомо, сам 50-річний очільник пресслужби РПЦ Володимир Легойда підтримує агресію росії проти України.

Інформація про нього занесена у базу даних центру «Миротворець» через «замах на суверенітет та територіальну цілісність України».

Легойда обіймає посаду голови синодального відділу із взаємин церкви з суспільством та ЗМІ РПЦ (Московського патріархату), кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародної журналістики, професор кафедри світової літератури та культури МДІМВ МЗС Росії, головний редактор журналу «Фома».

Крім заяв на підтримку агресії рф проти України, йому інкримінують порушення державного кордону України з метою потрапляння до окупованого Криму та участь у пропагандистських заходах проти України.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Україні СБУ виявила вже понад 70 представників московського патріархату, які дуже шанують «руський мір», заперечують збройну агресію росії в Україні та виправдовують тимчасову окупацію частини нашої країни.

629

Читайте нас у Facebook та Instagram