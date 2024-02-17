Причину смерті Навального не встановлено, тіло «зникло»

В росії, де нещодавно повідомили про смерть опозиційного політика Олексія Навального, стверджують, що не змогли встановити причину його смерті. Про це повідомляють соратники політика.

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Адвокату Навального, який приїхав до Слідчого комітету Салехарда, повідомили, що «причину смерті Олексія не встановлено, було взято повторну гістологічну експертизу», повідомляє прессекретар опозиціонера Кіра Ярмиш.

При цьому, як пише Іван Жданов, адвокату та матері Навального сьогодні вранці у колонії заявили, що причина смерті політика — «синдром раптової смерті».

Ярмиш пише, що результати експертизи «нібито будуть наступного тижня».

«Очевидно, що вони брешуть і роблять все, щоб не видати тіло», — написала вона.

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У колонії, де утримувався Навальний, його адвокату та матері повідомили, що тіло опозиціонера знаходиться у морзі у Салехарді.

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Як раніше заявила Ярмиш, адвокат та мати Навального приїхали до салехардського моргу. Він був закритий, адвокат зателефонував за вказаним на дверях телефоном. Йому повідомили, що тіла Навального у них немає.

Тіла немає і в бюро судово-медичної експертизи в Салехарді — про це заявили в самому бюро, куди додзвонилося видання Astra.

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Російський журналіст Олександр Невзоров розповів версію про можливе отруєння політика.

«З'явилися розмови про те, що Навального довго труїли у в'язниці. Почали у серпні — так щоб до кінця року він помер „сам“. Але Навальний протримався до лютого. І тепер або „сам“, або „допомогли“. Ініціатором убивства нібито був Бастрикін. Мовляв саме він, а не путін санкціонував убивство. Ну, а путін дозволив зробити це — (отруїти Навального) як подарунок Бастрикіну на 70-річчя. Навальний повідомляв своїх прихильників, що підозрює, що отримує отруту», — написав він.

Правозахисниця та лідер руху «Русь сидяча» Ольга Романова вважає, що прес-реліз ФСВП про смерть Олексія Навального був написаний в Адміністрації президента, повідомляє Ateo Breaking.

«Я людина, яка вивчає десять років пресрелізи ФСВП. Я дуже добре знаю, як вони пишуться, я впізнаю цей почерк. <…> Це писалося не в пресслужбі, не в Ямало-Ненецькому окрузі і не в цей час, це писалося заздалегідь. Тому що так у ФСВП не пишуть, вони не можуть написати „мама мила раму“ без десяти помилок. Це писалося в адміністрації президента. Я думаю, що Олексій Навальний загинув напередодні», — сказала вона.

Як писали «ФАКТИ», у серпні 2023 року Московський міський суд засудив Олексія Навального до 19 років позбавлення волі у справі про екстремізм — це був його перший вирок за «політичною» статтею.

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