Через халатне ставлення чиновника Міноборони Гліба Канєвського, який зараз є т.в.о. директора Департаменту політики закупівель Міноборони, армійські фляги для фронту були придбані за ціною втричі вищою, ніж ринкова.

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Про це пише видання «NGL Media».

Як зʼясували журналісти, за 153 тис. армійських фляг державна агенція «Державний оператор тилу» заплатила 54 млн грн. Тобто пластикова літрова фляга обійшлася у 355 грн. Хоча такі самі фляги американського зразка вільно продають за 120 грн, а аналоги можна знайти й за 72 грн.

Встановлено, що «Державний оператор тилу» 4 рази оголошував закупівлі пластикових фляг для ЗСУ. Перші двоє торгів за спрощеною процедурою були скасовані. Хоча на них подалися троє учасників, і вони були готові продати 100 тис. фляг менше ніж за 20 млн грн. Але їхні пропозиції були відхилені через відсутність актів відповідності технічній специфікації Міноборони.

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У результаті угоди на поставку фляг були укладені без проведення тендерів з сумнівними фірмами, які до того не займалися подібними поставками. А специфікації та вимоги до фляг фактично розроблялися під конкретних учасників.

«Канєвський, з його ж слів, знав про проблеми з документацією, вирішення яких дозволило б зекономити значні кошти для держави, проте приховував їх та всупереч службовим обов’язкам не вживав заходів для їх вирішення та підвищення ефективності оборонних закупівель», — йдеться в статті.

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Нагадаємо, що Канєвський відомий тим, що ухилявся від призову від армії, а після вручення повістки працевлаштувався до Міноборони, де наразі відповідає за закупівлі.

До того він довгий час очолював антикорупційний центр StateWatch і тісно співпрацював із активістами-антикорупціонерами Віталієм Шабуніним і Юрієм Ніколовим, які за даними ЗМІ, також ухиляються від армії. А щодо Шабуніна ДБР розслідує дві кримінальні справи — за ухилення від мобілізації та підробку документів НАЗК.

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Раніше повідомлялося, що керівник ДП «Державний оператор тилу» Арсен Жумаділов не впорався із завданням міністра оборони з харчування армії.

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