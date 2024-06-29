Нарешті вдома: Зеленський показав щемливе відео повернення в Україну десяти полонених

Президент Володимир Зеленський показав перші хвилини після повернення полонених в Україну. Обмін десяти українських полонених відбувся 28 червня.

Про це глава держави написав у Telegram.

ВІДЕО ДНЯ

РЕКЛАМА

На кадрах можна побачити сльози, розгубленість, міцні обійми, посмішки і звісно радість від повернення, яку приховати було важко.

Зазначимо, що 28 червня до України вдалося повернути ще 10 українців. Серед них як цивільні, так і заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Неріман Джелял. Його полонили ще 2021 року.

РЕКЛАМА

Частина цивільних потрапила до російського полону у 2017−2018 роках. Також серед них є священики Української греко-католицької церкви, яких полонили у Бердянську.

Про захисників Маріуполя, які до цього часу перебувають у російському полоні, читайте в ексклюзивному матеріалі «ФАКТІВ»: «Буданов сказав нам, що ми не готові почути всю правду»: порятунок життя захисників Маріуполя триває й через два роки після їхньої здачі в полон".

РЕКЛАМА

82

Читайте нас у Facebook