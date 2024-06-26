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Частина захисників «Азовсталі» і ЧАЕС, які потрапили в полон, повернулися в Україну в результаті обміну (фото, відео)

8:50 26 червня 2024
Обмін полоненими

Відбувся черговий обмін полоненими. Україна повернула з російського полону ще 90 Захисників. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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«Завдяки зусиллям Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, за дорученням Президента України, сьогодні (25 червня. — Авт.) вдалося повернути з російської неволі ще 90 Захисників. На рідну землю повернулися зокрема 32 нацгвардійця, 18 прикордонників, 17 представників Військово-морських Сил, 15 бійців ЗСУ та 8 тероборонівців. Зокрема, вдалося повернути 59 Оборонців Маріуполя, з них 52 бійця, що вийшли з „Азовсталі“. З полону визволено 5 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС. Загалом додому повертаються українці, захоплені в полон на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках», — йдеться у повідомленні.

Як зазначили в організації, активну допомогу у звільненні українських військових з російського полону відіграли Об’єднані Арабські Емірати.

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Як писали «ФАКТИ», попередній обмін полоненими стався у лютому.

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