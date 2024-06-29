Меган знову в Голлівуді? Дружину принца Гаррі помітили під час знімання ролику

Дружині принца Гаррі вдається постійно дивувати громадськість у США: якщо не випуском нових продуктів для тварин, то появою у досить незвичних місцях.

ВІДЕО ДНЯ

Так, днями скандальну герцогиню помітили в одному з парків Лос-Анджелеса, де вона знімалася у ролику у чорному спортивному костюмі. Ролик з'явився у TikTok.

У ролику видно, як 42-річна Меган Маркл виправляє рукав чорного спортивного костюма. У мережі припустили, що вона знімається в рекламі компанії Adidas — бренду спортивного одягу, який випускав власну лінію одягу Бейонсе під маркою Ivy Park.

Партнерство Бейонсе з Adidas було не таким продуктивним, як припускали у компанії, і принесло значно менше грошей, ніж на це розраховували, тому його розірвали.

РЕКЛАМА

Деякі вважають, що ці зйомки означають повернення Бейонсе до співпраці. Меган товаришує з Бейонсе, тому й виникло припущення, що Adidas знімає з нею рекламну кампанію. Бейонсе публічно підтримала Меган Маркл після скандального інтерв'ю Опре Вінфрі, в якому герцогиня заявила, що в королівській родині відпускали расистські коментарі в її бік.

Інші коментатори вирішили, що герцогиня Сассекська знімається для свого нового проєкту на Netflix, в якому вона розповідатиме про «радощі кулінарії, садівництва, розваг та дружби».

РЕКЛАМА

Зазначимо, після того, як Меган Маркл і принц Гаррі відмовилися від виконання своїх королівських обов'язків і переїхали до Каліфорнії, вони запустили кілька проєктів, включаючи зйомки документального фільму про них та підкаст «Архетипи», який вела Меган Маркл на Spotify, але з нею розірвали співпрацю зі скандалом. Представник компанії назвав Меган і Гаррі «ледарями» та «шахраями» і заявив, що Меган займалася фальсифікаціями інтерв'ю для подкасту. Після цього в пресі не раз з'являлися повідомлення про те, що герцогиня планує почати працювати з деякими марками (зокрема Dior), але жодне з них не підтвердилося.

А от принц Гаррі, за версією експертів, підшукує постійне житло в Лондоні. Будинок потрібен молодшому сину короля для того, щоб бачитися з друзями, які не знаходять спільної мови з його дружиною Меган Маркл.

РЕКЛАМА

45

Читайте нас у Facebook