Після того як Чарльз III прийняв важливе рішення щодо сина Гаррі та рідного брата Ендрю і, фактично, позбавив Сассексів можливості повернутися до Великобританії в їх котедж Фрогмор, низці експертів стало відомо про те, що принц Гаррі підшукує власний постійний будинок у Великобританії.

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Про це виданню The Mirror розповів королівський експерт Том Куін.

Але причина такого кроку, за його словами — зовсім не туга принца за батьківщиною: будинок потрібен молодшому сину короля для того, щоб бачитися з друзями, які не ладнають з його дружиною Меган Маркл.

За словами Куїнна, той період після відмови від королівських повноважень і переїзду до США, коли принцу Гаррі все здавалося новим і захоплюючим, уже минув, і тепер молодший син Чарльза III «нудьгує за деякими аспектами» свого життя в Лондоні, а також починає дивитися на своє минуле «через рожеві окуляри».

Зокрема, Гаррі сумує за своїми військовими та університетськими друзями, які не відвідували його в Каліфорнії через те, що вони не дуже ладнають з Меган Маркл. Саме тому він і хоче знайти будинок у Великій Британії, і це одна з причин, чому він продовжує домагатися через суд, щоб британські платники податків оплачували його охорону в країні, хоча раніше він уже програв апеляцію у цій справі.

Нагадаємо, що Букінгемський палац видав указ про виселення герцога і герцогині Сассекських із Фрогмор-котеджу, їхнього єдиного будинку у Великій Британії, через кілька тижнів після того, як вийшли скандальні мемуари принца Гаррі, в яких він висунув низку претензій до королівської родини. Цей будинок був подарований Гаррі та Меган покійною королевою Єлизаветою II у 2018 році на їхнє весілля.

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Проте стосунки Гаррі з родиною досі залишаються дуже натягнутими, і його родину навіть не запросили на гостину до замку в Балморалі (Шотландія), де зазвичай проводить літо члени королівської родини. Втім, експерти вважають, що на недоцільності такого візиту могла наполягти нинішня дружина короля Чарльза III Камілла.

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