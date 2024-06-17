«Те, що давно хотіла зробити»: після джему Меган Маркл вирішила випускати ласощі для собак

Днями Начо Фігерас, товариш Меган і принца Гаррі по поло, поділився у своєму Instagram Stories фотографіями банки малинового джему з логотипом нового бренду герцогині Сассекської. Начо та його дружина Дельфіна Бальк'є раніше були серед 50 одержувачів дебютного полуничного джему Меган — серед них були й Мінді Калінг, Кріссі Тейген і Кріс Дженнер — і малинового, схоже, ще більш ексклюзивного. Банку було етикетовано «2 з 2», а на етикетці від руки була написана назва, пише People.

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На додаток до нового джему, Начо також поділився фотографією своєї собаки, яка позує поруч з контейнером з ласощами. Хоча на банці не було логотипу американської компанії Rivieria Orchard, напис «Dog Biscuits» був каліграфічно написаний Меган.

Ласощі для собак та інші товари для домашніх улюбленців були серед товарів, перелічених у заявках на отримання виключних прав на продаж продукції під назвою American Riviera Orchard. 42-річна Меган і 39-річний Гаррі — є господарями трьох собак: Гая, Пули та Мії.

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Джерело раніше повідомило виданню People, що нове підприємство Меган «буде відображати все, що вона любить — сім'ю, кулінарію, розваги і домашній декор».

«Меган вважає назву American Riviera Orchard ідеальною. Вона здається їй автентичною. Меган не може дочекатися запуску веб-сайту, — додав інсайдер. — Вона схвильована своїм останнім, особистим підприємством. Це те, що вона давно хотіла зробити, і з радістю поділиться своїм стилем і речами, які їй подобаються».

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У заявках на реєстрацію торгової марки перераховано широкий спектр потенційних продуктів, включаючи косметику, декор для дому, канцелярські товари, постільну білизну, дрібну кухонну техніку, приправи, обладнання для йоги, садове обладнання, аксесуари для домашніх тварин, посуд і консервовану їжу.

Раніше повідомлялося, що думають у Великій Британії про відмову принца Гаррі від королівських повноважень заради джемів і килимків для йоги Меган.

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