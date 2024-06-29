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Стиль життя

У тренді турецькі склянки для чаю: у прозорій посудині колір напою чудовий

21:10 2 липня 2024
Армуди

Стильний і зі смаком підібраний посуд створює особливу атмосферу в будинку. Зараз дуже модні армуди — турецькі склянки для чаю. Грушоподібна форма не випадкова: у нижній частині напій залишається гарячим, а у верхній остигає, щоб було зручніше пити. Тримають таку склянку за середню частину. Наливати чай у турецьку склянку потрібно, недоливаючи сантиметр від краю.

У прозорій склянці колір напою чудовий. Ним можна милуватися нескінченно. Тому популярні і прозорі чашки з ручками.

До речі, армуди теж бувають із ручками, але рідко.

Турецькі чайні склянки зазвичай розраховані на сто мілілітрів чаю. І це також не випадково. Адже чай смачний лише свіжозаварений. Випили — отримайте нову порцію.

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У східних країнах, де вибір таких склянок великий, продавці на ринку часто дозволяють підібрати для чашки будь-які блюдця та ложечки. Чашка може бути, наприклад, скляна, а блюдце — порцеляновим.

У набори ж входить таця, чашки, блюдця, цукорниця та ємність з кришечкою для лимона.

Іноді турецькі склянки для чаю можуть бути інкрустовані скляними камінчиками, які на сонці сяють, як алмази.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про модні кольори в інтер'єрі, які дарують енергію молодості.

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