У тренді турецькі склянки для чаю: у прозорій посудині колір напою чудовий

Стильний і зі смаком підібраний посуд створює особливу атмосферу в будинку. Зараз дуже модні армуди — турецькі склянки для чаю. Грушоподібна форма не випадкова: у нижній частині напій залишається гарячим, а у верхній остигає, щоб було зручніше пити. Тримають таку склянку за середню частину. Наливати чай у турецьку склянку потрібно, недоливаючи сантиметр від краю.

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У прозорій склянці колір напою чудовий. Ним можна милуватися нескінченно. Тому популярні і прозорі чашки з ручками.

До речі, армуди теж бувають із ручками, але рідко.

Турецькі чайні склянки зазвичай розраховані на сто мілілітрів чаю. І це також не випадково. Адже чай смачний лише свіжозаварений. Випили — отримайте нову порцію.

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У східних країнах, де вибір таких склянок великий, продавці на ринку часто дозволяють підібрати для чашки будь-які блюдця та ложечки. Чашка може бути, наприклад, скляна, а блюдце — порцеляновим.

У набори ж входить таця, чашки, блюдця, цукорниця та ємність з кришечкою для лимона.

Іноді турецькі склянки для чаю можуть бути інкрустовані скляними камінчиками, які на сонці сяють, як алмази.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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