Кольори в інтер'єрі, які дарують енергію молодості: варто взяти до уваги

Колірна гама в інтер'єрі, якою ми себе оточуємо, має велике значення. Одні відтінки надихають і заряджають енергією, інші діють гнітюче.

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Як же не помилитись у виборі? До речі, щоб привнести потрібні кольори, не обов'язково робити ремонт, змінюючи шпалери та меблі. Достатньо доповнити інтер'єр новим домашнім текстилем — шторами, диванними подушками, пледами.

За спостереженнями всесвітньо відомих тренд-аналітиків, енергію молодості дарують свіжі відтінки зеленого. Це відтінки життя, які присутні у палітрі овочів та фруктів, зеленому листі. Дуже «енергетичне» поєднання зеленого з кольором «фуксія».

Відтінки зеленого дарують відчуття свіжості

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Також заряджають енергією абрикосовий та персиковий відтінки.

А поєднання бірюзово-блакитних відтінків із жовто-пісочними тонами називають «поцілунком сонця». Такі композиції асоціюються з літнім відпочинком, морем, фруктами.

Створити літній настрій у житлі нескладно. Наприклад, помістіть на полички шафи у ванній бірюзові та помаранчеві рушники, а в мильницю покладіть ароматне лавандове мило. Кухню доповніть яскравими акцентами — небесно-блакитними або яскравими салатовими чашками. Кожна деталь має значення у створенні настрою та атмосфери.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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