Літо — пора квітів. Вони створюють в інтер'єрі житла особливий настрій та атмосферу.

П'ятничний букет — секрет скандинавського затишку. У п'ятницю, наприкінці робочого тижня, шведи купують букетики, щоб у вихідні ними милуватися у себе вдома. Зазвичай композиції невеликі та містять переважно сезонні квіти. У Швеції їх продають навіть у супермаркетах — розраховуючи на те, що, купуючи продукти та мийні засоби, людина придбає і такий милий букетик. Вечір п'ятниці — час, коли можна побачити на вулицях чимало людей із квітами.

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Стилісти радять мати в оселі кілька ваз різних форм та розмірів. Для яскравих квітів радять підбирати вази без відволікаючого увагу декору. Вони можуть бути навіть прозорими, як склянка. А якщо ваза вишукана, достатньо в неї помістити навіть одну квітку.

П'ятничний букет зазвичай стоїть у домі цілий тиждень і радує погляди домочадців. Важливо не забувати періодично міняти у вазі воду. Стилісти радять прикрашати своє житло сезонними квітами без жодного приводу. Можливо, така традиція приживеться і у вашому домі.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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