«Прикриваючись допомогою ЗСУ»: Аліна Доротюк жорстко розкритикувала Настю Каменських

Українська журналістка Аліна Доротюк на сторінці в Instagram висловилась щодо позиції співачки Насті Каменських, котра не відмовилась від своїх російських пісень під час виступів за кордоном. Артистка заявила, що робить це через те, що «шанувальники не розуміють української мови».

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«Це моя історія. Я не бачу в цьому нічого такого кримінального. В мене є чітка позиція і все я показую своїми діями», — сказала Каменських.

Своєю чергою Аліна Доротюк вважає таке рішення співачки непослідовним, тому що у серпні 2022 року в інтерв’ю блогерці Настя стверджувала, що не співатиме мовою окупантів.

«Прикро, що чимало публічних особистостей, які є рупорами й адептами для своєї аудиторії, сповідують хибні наративи. Бо їм, як зʼясовується, й досі «яка різниця». Прикро, що женучись за власною вигодою й наживою, публічні люди так легко «перевзувають» власні принципи зі швидкістю ракет, які щодня вбивають українців. І завжди — чомусь прикриваючись допомогою ЗСУ. Прикро, що нібито пояснюючи в інтервʼю міжнародним ЗМІ про страшні злочини рф, публічні особи й досі продовжують толерувати мову та культуру країни, яка чинить ці злочини. Не дивно, що міжнародні журналісти й досі хибно вважають страшну війну всього лише «конфліктом інтересів», — написала Аліна.

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На її думку, подібними виправдовуваннями «нічого кримінального» хтось вкотре підіграє російській імперії.

«Вона мільярди доларів вкладає у власну ідеологію „прЄвосходствА“ російської мови й культури над іншими. Прикро зраджувати віру тих, хто дійсно повірив. Прикро, що ті, кого ще донедавна поважав, так легко втрачають авторитет у твоїх очах. Соромно здаватися, а не бути справжнім патріотом/патріоткою своєї країни. Яка сьогодні бореться не тільки за території. А й за право називатися Україною з власною мовою, культурою та традиціями», — констатувала Доротюк.

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Раніше українською Гарік Кричевський переклав свою «Кияночку», а EL Кравчук переспівав свій хіт «Голлівуд».

Додамо також, що днями Настя Каменських шокувала українців своєю появою у метро.

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