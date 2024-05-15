«Не всі спроможні воювати»: українська телеведуча про скандали з ТЦК

Ведуча YouТube-каналу Аліна Доротюк, яка раніше поділилась, що російські окупанти вщент зруйнували її квартиру, присвятила допис ситуації в країні та мобілізації. За словами журналістки, це навіяно історіями з ТЦК.

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«Я знаю, як болить людям, чиї рідні, кохані, діти воюють. Я знаю, що таке втрачати на війні рідну людину. Я знаю, як ті, чиї близькі люди воюють, найбільше б жадали, щоб їх замінили ті, хто в тилу „живе своє найкраще життя“. Але! Чи реально наша влада гадає, що примусово ламаючи волю людей й відправляючи їх воювати, ми виграємо у цій війні? Так, є чимало тих, хто чекає своєї черги. Хто готується. Хто морально стійкий. Бо це важливо у даному аспекті. Та разом з тим я знаю купу випадків, коли люди сходили з розуму від вигляду смерті навколо. Як ті, чий страх виривав серце із грудей, першими лізли під кулі. Бо не всі — як це страшно зараз не звучало б — спроможні воювати», — написала Аліна.

Після того Аліна привела власний приклад, зазначивши, що все свідоме життя вважала, що морально стійка.

«Стягну все. Та коли війна прийшла на поріг мого дому, я виявилася з усіх нас трьох, хто сидів у підвалі, найбільш панічною. Психічно нестабільною. Завжди сильна ззовні я виявилася всередині крихкою… я посипалася одразу. Так буває. І мені не соромно. Я не буду нікого ні до чого закликати. Як це роблять деякі журналісти/блогери. Які б насправді мали продемонструвати свої заклики власним прикладом. Але я справді щиро переконана, що силою ми нічого не доб’ємося. Бо ми ламаємо ту саму волю, за яку боремося. Ми ламаємо ту саму демократію, якою так хизуємося у світі. У даній історії особисто я вбачаю винятково метод „пряника“. Тобто максимальне матеріальне забезпечення військових і їхніх родин у подальшому. Щоб наші ветерани, які повертаються, не боялися, що їх чекатиме мізерна пенсія, на яку ледь можливо звести кінці з кінцями. А також — залучення ще більшої кількості легіонерів з інших країн», — поділилиася журналістка.

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На думку журналістки, якщо ми справді боремося за приклад демократії і цивілізованого світу, маємо ним і лишатися попри жорсткі і часом несправедливі обставини навколо. І ніяк інакше.

Раніше повідомлялося, що журналіст УП Михайло Ткач отримав погрози від «героя» одного з розслідувань — мільйонера-ухилянта Олександра Слобоженка.

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