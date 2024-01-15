Зібров прийшов на допомогу: Гарік Кричевський переклав свій хіт «Кияночка» українською
Популярний український співак, виконавець шансону Гарік Кричевський, який раніше здебільшого виконував пісні російською мовою, переклав українською свій легендарний хіт «Кияночка». Пісня входила до однойменного альбому, який вийшов ще у 1992 році. І от зараз вона зазвучала по-новому.
Перекладати хіт допомагав Гаріку його друг — поет Євген Рибчинський. Також в новій відредагованій композиції зявився третій куплет.
Тепер новий варіант приспіву звучить так:
«Ой, киянка, ти киянка, ой кияночка!
Ні з Берліна фрау, ні з Варшави панночка,
А чарівна чорнобрива україночка,
Ой, киянка, ти киянка, моя квіточка!»
Також Кричевський представив і новий кліп, в якому знявся його друг Павло Зібров. У відео він телефонує Гаріку та запитує, коли ж «Киевляночка» зазвучить українською, та озвучує свої враження під час кліпу. Також у відео можна побачити доньку Кричевського — Вікторію.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Ірина Білик переклала свій легендарний хіт «Сніг», який в умовах повномасштабної війни набув нових сенсів.
Також свої хіти переклав з російської мови співак Макс Барських.
Фото: instagram.com/garikkrichevskyi59