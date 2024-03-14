EL Кравчук переспівав українською свій хіт «Голлівуд»

Український співак EL Кравчук, який вразив історією про втрату свого батька під час війни, потішив своїх шанувальників новою роботою. Він переспівав українською мовою свій хіт «Голлівуд» та надав йому нових сенсів. Андрій каже, що насправді спочатку пісня була написана саме українською, але коли приносив її на радіостанції, йому радили перекласти її російською. Що Кравчук зрештою і зробив. Зараз він трохи переробив слова та представив нову версію.

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«Ця пісня завжди була для мене особливою, знаковою, і я щасливий, що вона отримала новий правильний сенс. Я знаю, що її дуже чекали, тому віддаю вам частину себе і сподіваюся на вашу підтримку», — зазначив артист, представляючи роботу.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що репер Yarmak (Олександр Ярмак) випустив потужний кліп «Вавилон» про реалії війни.

Також Святослав Вакарчук вразив чуттєвим кліпом «Відповідь».

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Фото: інстаграм EL Кравчука

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