Король Чарльз та королева Камілла з'явилися на новому портреті та відео з нагоди Дня збройних сил

Король Чарльз, який нещодавно відзначив свій офіційний день народження традиційним парадом у центрі Лондона, з'явився на новому королівському портреті, який був випущений з нагоди Дня збройних сил. Фотографія була зроблена Хьюго Бернандом у листопаді 2023 року і зображує монарха у Великому коридорі Віндзорського замку у повній військовій формі, що складається з парадного мундира фельдмаршала № 1, медалей, меча та відзнак. На фото Чарльз сидить у зеленому кріслі, пише Hellomagazine.

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Король Чарльз III у повній військовій формі

Водночас з появою нового портрета королева Камілла також з'явилася в новому відео, де вона віддає данину поваги військовослужбовцям.

Королева виглядала елегантно у стильній блакитній сукні, яку доповнила брошка «Королівські улани». Брошка має особливе значення для Камілли, оскільки це полк, в якому служив її батько і в якому Її Величність є головним полковником.

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Королева Камілла привітала британських військовослужбовців у відео

«Для мене велика честь приєднатися до всіх вас у День збройних сил, — сказала 76-річна королева. — Чи в цій країні, чи за кордоном, ми відзначаємо службу чоловіків і жінок у наших збройних силах і дякуємо всім вам за все, що ви робите для захисту нашої країни. Ми також пам'ятаємо тих, хто пожертвував своїм життям заради стабільності та миру в усьому світі. На початку цього місяця ми з чоловіком були в Нормандії на 80-ту річницю Дня висадки. Нам нагадали про неймовірну хоробрість сухопутних, морських і повітряних сил Альянсу, чиї спільні зусилля привели до звільнення Західної Європи, і перед якими ми назавжди залишимося в боргу. Вісім десятиліть потому я знаю, що той самий дух і ті самі якості залишаються помітними в наших Збройних силах, оскільки ви виконуєте свої обов'язки перед обличчям безлічі викликів і небезпек. Ви не лише захищаєте ці острови, але й відстоюєте свободу далеко за межами цих берегів. Ваша рішучість, невпинні зусилля і самовіддана відданість один одному і Сполученому Королівству настільки ж незмінні, як і наша вдячність».

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Вона додала, що як горда донька армійського офіцера дещо знає про вплив військового життя на близьких.

«Під час війни і в мирний час, видимі чи невидимі, наші Збройні сили підтримують і зміцнюють нашу націю. Ви є джерелом натхнення, заспокоєння і гордості — і я вітаю вас усіх», — сказала королева.

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На столі поруч з Каміллою стояли дві фотографії: одна із зображенням її чоловіка у формі Королівського військово-морського флоту, зроблена в Кларенс-хаусі, а інша — її батьків, майора Брюса Шенда і Розалінди Кьюбіатт, зроблена в день їхнього весілля.

Нещодавно в день 42-річчя принца Вільяма Кейт Міддлтон опублікувала нове фото майбутнього короля з дітьми.

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