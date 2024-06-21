Сьогодні, 21 червня, спадкоємцю британського престолу принцу Вільяму, який дуже любить футбол і навіть очолює Футбольну асоціацію Англії, виповнилося 42 роки.

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Напередодні свята в офіційному обліковому записі принца і принцеси Уельських з'явилось фото, зроблене Кейт Міддлтон.

На світлинах зображені сам іменинник та троє його дітей.

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«З днем народження, тату, ми любимо тебе дуже сильно», — підпис під фото.

У королівському акаунті в Instagram Вільяма привітали з днем народження кадром, на якому він зображений маленьким на руках у тата Чарльза. На чорно-білому фото написано: «Бажаємо щасливого дня народження принцу Уельському».

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Як відомо, Кейт Міддлтон давно захоплюється фотографією та регулярно публікує портрети членів своєї родини в офіційних акаунтах. Так, днями вона показала фотографію принца Вільяма, яка зроблена до Дня батька.

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Останнім часом принцеса Уельська майже не з'являється на публіці, винятком став парад Trooping the Colour, на якому Великобританія відзначає день народження правлячого монарха.

Втім, джерело в оточенні принцеси згодом повідомило, що відвідини параду коштували Кетрін дуже багато сил, і найближчим часом такі вчинки навряд чи будуть можливими.

Нагадаємо, у принцеси Уельської діагностувала рак після операції на черевній порожнині. Після цього вона скасувала всі свої королівські обов'язки та перестала з'являтися на публіці.

Також нагадаємо, що Кейт Міддлтон — борець й оптимістка. Принцеса намагається навіть у такій складній ситуації знаходити користь. Зокрема, Кейт вчиться бути терплячою, особливо в умовах невизначеності. Приймати кожен день таким, яким він є, прислухатися до свого тіла і дозволяти собі витрачати час на зцілення.

Фото https://www.instagram.com/princeandprincessofwales/p/C8Z3tAuNnqb/

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