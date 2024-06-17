Чарльз III зворушливо вшанував пам’ять Єлизавети II: що зробив король

Король відзначив свій офіційний день народження традиційним парадом Trooping the Colour у центрі Лондона. Кейт Міддлтон також вперше за довгий час з’явилася на публіці.

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Король у супроводі королеви Камілли проїхав через Уайтхолл з Букінгемського палацу, перш ніж віддати честь і оглянути війська Палацової дивізії і Королівських військ.

Хоча Чарльз традиційно приїжджав на парад на коні, лікарі порадили йому їхати в кареті, щоб уникнути надмірного навантаження на організм, оскільки він продовжує проходити лікування від раку, хоч і повернувся до виконання своїх обов'язків. Король вирішив поїхати на церемонію внесення прапора на шотландській державній кареті — таким чином він віддав данину пам'яті своїй покійній матері, пише Express.

Справа в тому, що, коли Єлизавета II востаннє інспектувала війська на параді 2019 року, вона також їхала у цій кареті. Після 2019 року два паради 2020 та 2021 років пройшли у більш скромному форматі через обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу.

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Король виглядав особливо схвильованим, оскільки був присутній на другому параді Trooping the Colour відтоді, як майже два роки тому він змінив на троні королеву Єлизавету.

Переглядаючи відеозаписи події, Нікола Хінклі, яка читає по губах, стверджує, що Чарльз зробив зворушливе зізнання, коли проїжджав повз натовп на церемонію.

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За словами експертки, король сказав Каміллі: «О, дорога, я не знаю, чому я відчуваю себе досить зворушеним».

Коли пізніше до нього приєдналася решта членів королівської сім'ї на балконі Букінгемського палацу, він також, здається, сказав: «Вражає кількість людей, які прийшли».

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Днями Кейт Міддлтон вперше розповіла, як бореться з раком. За словами інформованого джерела, Кейт довелося зіштовхнутися з серйозними труднощами, але тепер її лікування перейшло на новий етап.

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