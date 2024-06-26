Відповідальна за братів: як принцеса Шарлотта допомагає Кейт Міддлтон боротись з тяжкою хворобою

Стоячи на балконі Букінгемського палацу під час церемонії Trooping the Colour, принцеса Уельська була втіленням люблячої матері, яка з обожнюванням дивиться на своїх дітей. Саме її ніжні моменти з єдиною донькою, принцесою Шарлоттою, і публічний прояв любові зворушили тих, хто спостерігав за традиційним щорічним виходом королівської сім'ї на офіційний день народження короля Чарльза. Те, що Кейт з любов'ю погладила довге волосся Шарлотти і розпустила його по спині, каже про їхні теплі, тісні стосунки, пише Hello!

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«Шарлотта, здається, сповнена захоплення своєю матір'ю, що, на мою думку, дуже мило», — сказала королівський автор Інгрід Сьюард.

І хоча 42-річна принцеса має найкращу медичну команду, яка піклується про неї, не кажучи вже про сильну підтримку сім'ї та друзів, саме піклування її дочки Шарлотта дуже важливе.

Інгрід Сьюард, авторка книги «Моя мама і я: Внутрішня історія короля і нашої покійної королеви», розповіла Hello!, що вона вважає, що дев'ятирічна дівчинка «захищає» свою матір, яка продовжує проходити лікування від раку.

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«Кейт і Шарлотта — великі подруги, і я думаю, що для Кейт їхній зв'язок дуже цінний, — сказала Інгрід. — Я думаю, що Шарлотта дійсно піклується про свою маму. Було дуже мило, коли вона стояла перед нею і вони продовжували розмовляти. Шарлотта, здається, сповнена захоплення своєю матір'ю, що, на мою думку, теж дуже мило. Кейт і Шарлотта — великі подруги, і я думаю, що для Кейт їхній зв'язок дуже цінний. Відносини матері і дочки, очевидно, особливо важливі для Кейт, тому що вона має такі близькі стосунки з власною матір'ю, Керол Міддлтон. Вони дуже, дуже близька сім'я, що дуже подобалося покійній королеві, і вона вважала, що це зіграє на руку Кейт і становищу, в якому вона опинилася. У неї була така стабільна сім'я, і я думаю, що саме це Кейт намагається повторити».

Тим часом, королівський фотограф Самір Хусейн, який знімав Шарлотту і Кейт протягом останніх дев'яти років з моменту народження принцеси і був присутній на Trooping the Colour, додав: «Принцеса Шарлотта дуже схожа на свою матір у своїх манерах, і видно, що вона дуже на неї рівняється».

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Шарлотту часто вважають тією, хто прищеплює королівський протокол своїм братам, десятирічному принцу Джорджу і шестирічному принцу Луї, під час офіційних виходів у світ.

«Вона дійсно взяла на себе цю роль, щоб допомогти трохи тримати їх під контролем, — сказав Самір в інтерв'ю Hello! - Вона, безумовно, маленька мама, яка взяла на себе цю відповідальність, і це дуже приємно бачити».

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Раніше повідомлялося, яким Кейт Міддлтон та принц Вільям бачать майбутнє молодших дітей.

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