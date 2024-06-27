«До сліз»: у сімʼї Тімура Мірошниченка з’явилася друга прийомна дитина

Сім’я популярного телеведучого Тімура Мірошниченко та блогерки Інни Мірошниченко сповістила довгоочікувану новину. Вони забрали з дитячого дому дівчинку — вона стала другою дитиною в їх родині, якій подарували батьківське тепло. Про новину подружжя Мірошниченків повідомило на своїй сторінці у соціальній мережі. Інна виклала відео зустрічі з дівчинкою і коротко підписала «+1».

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Мережа відразу вибухнула привітаннями та захопленням від вчинку Тімура та Інни.

«До сліз дякую, дякую вам за ще одне врятоване дитяче життя !!!» — написала Світлана Тарабарова.

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«Як це красиво!!!» — не стримала почуттів Ольга Мартиновська.

«Вітаю вас! — підтримала родину Валентина Хамайко. — Разом нарешті! Цікаво, що майже в цей час рік тому у вас зʼявився Марсель. Нехай всі адаптації пройдуть легко! Любові, натхнення і сил усій вашій великій родині!»

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«Всиновили ви, а плаче половина ваших підписників. Вітаю вашу неймовірну родину», — написали у коментарях.

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Нагадаємо, рік тому сімʼя Мірошниченко усиновила хлопчика Марселя, якому незабаром виповниться три роки. У родині ростуть двоє рідних дітей — 6-річна Мія та 4-річний Марк.

Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Тімур Мірошниченко розповідав про складнощі з усиновленням.

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