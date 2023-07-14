«У нього купа діагнозів»: родина Мірошниченків відверто розповіла про проблеми зі здоров’ям усиновленого хлопчика

Телеведучий Тимур Мірошніченко з дружиною Інною, які чекають рішення суду про всиновлення дворічного хлопчика з дитячого будинку, вперше розповіли про проблеми зі здоров'ям малюка. Через букет хвороб від хлопчика відмовилися інші кандидати.

За словами подружжя, про складнощі вони дізналися одразу. Проте непрості діагнози не стали перешкодою для Мірошниченків. Як раніше розповідала Інна, вона одразу зрозуміла, що саме ця дитина — їхня.

«У нього купа діагнозів. Ми, коли слухали від лікаря звіт, то це було пів години. у нього значне відставання в розвитку. Він дуже рано народився з вагою у 1,400 грамів, пролежав у інтенсивній терапії. Також він пережив дуже важку операцію та дуже багато своїх сил витратив на те, щоб просто вижити та досягти певного розвитку. Розмір одягу в нього відповідає розміру 9-місячної дитини. Окрім цього є фізичні вади — грудна клітина викривлена, травми головного мозку, грижа, щось з очима. Також є вади психологічного розвитку. Можливо, він не заговорить і не розвинеться повноцінно, ніхто не знає», — розповіли Тимур та Інна програмі «Ранок у великому місті».

Раніше вони розповідали, що кожну вільну годину мчать до Житомира, щоб провести час із сином, та вперше показали хлопчика на фото.

Нагадаємо, Інна та Тимур виховують 5-річну доньку Мію та 3-річного сина Марка. Про усиновлення вони замислились ще до початку війни. Їхній шлях з дотриманням усіх процедур та пошуку дитини виявився непростим.

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