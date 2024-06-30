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Причина — зростання енергоспоживання через спеку: як 1 липня відключатимуть світло

19:28 30 червня 2024
ЛЕП

У понеділок, 1 липня, як і сьогодні, 30 червня, заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби

«Причина — зростання енергоспоживання через спеку. Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах. Коли світло є — споживайте, будь ласка, ощадливо», — зазначили в «Укренерго».

Нагадаємо, що виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук зазначав, що пікове споживання електроенергії очікується у липні-серпні, тоді періоди вимкнення світла ще збільшаться.

Фото Pixabay

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