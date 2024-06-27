Ще не «межа»: енергетики попередили про збільшення періодів вимкнення світла

Вже тривалий час в Україні діють обмеження споживання електроенергії для побутових споживачів. Пікове споживання електроенергії очікується у липні-серпні, тоді періоди вимкнення світла ще збільшаться.

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Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Навантаження на енергосистему збільшується через обстріли, ремонт енергоблоків АЕС та спекотну погоду. Вже зараз періоди відключень суттєво збільшились. У ДТЕК попереджають, що це ще не межа.

«Ми наближаємося до літнього піку. Пік у нас — липень і серпень. Причина — велике споживання через кондиціонери. Генерація не збільшується, а зменшується через обстріли, і проміжки між подачею світла в будинках, на жаль, збільшуватимуться», — сказав Сахарук.

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Зазначимо, що відключення світла в останні дні в Україні стали довшими. Глава «Укренерго» Володимир Кудрицький сказав, що Україні зараз не вистачає потужності, щоб задовольнити споживання.

Як заявила заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук, зараз продовжується технічне обслуговування всіх доступних потужностей, щоб підготувати їх для стабільної роботи в осінньо-зимовий період. Ситуація стане кращою, коли завершаться всі технічні обслуговування та ремонтні кампанії, в першу чергу на атомних блоках.

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А до того, за словами гендиректора Yasno Сергія Коваленка, «для планування життя треба виходити з того, що у сірих зонах світла не буде».

«ФАКТИ» писали про те, як при відключенні світла правильно зберігати продукти, щоб не отруїтись.

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