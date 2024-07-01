Рибам — цікаві знайомства, Терезам — зміни в роботі, Овнам — вдалі переговори: що обіцяють зорі на перший день липня

В перший понеділок місяця, 1 липня, варто зосередитися на поточних завданнях та зберігати самовладання у взаємодії з колегами, радять астрологи.

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При прийнятті рішень важливо обмірковувати всі аспекти, щоб уникнути конфліктів. Також варто звернути увагу на своїх близьких та приділити їм час, впевнені знавці руху небесних світил.

Овен

Хороший день, щоб придбати щось цікаве та красиве для дому. Але важливо, щоб покупки були розраховані на тривалий термін служби. Дехто усвідомлює, що потрібно змінити свій підхід до грошей. Хтось почне економити, інші собі зрозуміють, що гроші для них не найголовніше. Вдалими будуть переговори, спілкування як з близькими, так і у справах.

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Телець

1 липня Тельці можуть опинитися у центрі уваги. Вам надаватимуть знаки уваги, з кимось захочуть познайомитися. Це енергійний, продуктивний день. Вдало пройде відвідування салону краси, можна купити щось красиве для себе. День хороший для того, щоб ви насамперед подбали про себе.

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Близнюки

Вдалий день для роботи на самоті, прийняття самостійних рішень. Перш ніж погоджуватись на якісь пропозиції, все ретельно продумуйте. Не дайте себе обдурити. Можливо, деякі речі виявляться в результаті не такими привабливими. Інтуїція добре працюватиме, прислухайтеся до неї.

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Рак

Продуктивний день у Раків. Особливо успішною буде робота з людьми, у взаємодії з кимось. Порада колеги, експерта своєї справи допоможе вирішити нагальне завдання. Може надійти пропозиція від друзів. Не відмовляйтеся з ними зустрітись, ви добре проведете час. Також вони можуть вам у чомусь допомогти.

Лев

Сьогодні Леви направить свою енергію на роботу. Це може бути як ділова активність, так і діяльність вдома. Але виділятися вам не надто захочеться, тому продуктивніше будуть йти справи, якщо ви працюватимете самостійно, на самоті, приймати самостійні рішення. Приділіть час літнім родичам, розмова пройде душевно.

Діва

Слушний день для відправлення в дорогу. Це може бути як відпустка, так і відрядження. Ви можете прийняти рішення записатися на цікаві для вас курси, зустрітися з друзями. Продуктивною буде робота в колективі. Спільні цілі та схожість у варіантах їх досягнення допоможуть домогтися бажаного швидше.

Терези

У Терезів можливі зміни в роботі. Якщо ви самі хотіли вже давно внести якісь зміни, то це слушний день для цього. Це може бути, наприклад, звільнення та перехід на нове місце роботи, розмова з керівництвом про підвищення. Також зміни можуть виникнути у вашого партнера. Хороший день для взаємодії із податковою, банками.

Скорпіон

На перший план виходить спілкування з людьми. З кимось воно буде продуктивним, а з кимось напруженим. У діловій сфері добре обговорювати різні теорії, ідеї, які стануть у пригоді в роботі. Запропонуйте своєму партнеру сходити на якийсь цікавий захід, щоб отримати нові спільні враження і потім поділитися побаченим.

Стрілець

Внесіть у своє повсякденне життя трохи інших фарб. Це можуть бути перетворення як вдома, так і на роботі. Наприклад, добре розібратися на столі, у своєму комп'ютері, видалити зайві файли. Також це вдалий день для звернення за консультацією до лікаря, внесення змін до режиму дня, відмови від шкідливої їжі.

Козоріг

День більше підходить для романтики, аніж для роботи. Зателефонуйте коханій людині, скажіть їй як вона вам дорога, не скупіться на добрі, приємні слова. Добре цього дня запланувати відвідування зі своїм партнером якогось розважального заходу, може це буде кіно, театр. У творчих особистостей — піднесення натхнення.

Водолій

День сприятливо присвятити поточним справам, вирішенню домашніх проблем. Може бути багато дрібної роботи, але яку важливо буде виконати вчасно. Хороший день для початку дієти, фітнесу. Включіть у свій розпорядок дня будь-яку фізичну активність. Вирішення проблем родичів теж буде продуктивним, подбайте про них.

Риби

Вдалий день у Риб. Належить багато спілкуватися, пересуватися. Імовірні цікаві знайомства. Не сидіть удома, виходьте в люди. Продуктивним день буде у людей творчих професій, у тих, хто працює з дітьми, має свій бізнес. Добре робити 1 липня приємні сюрпризи близьким, приділити дітям більше часу.

Традиційно представникам всіх знаків зодіаку можна порадити послухати вітчизняну музику, адже українські співаки та музиканти продовжують випускати нові пісні перед початком другого місяця літа.

Серед тем пісень — звичайно, почуття (Ti amo) та відпочинок на морі.

Хоча деякі виконавці при цьому звертаються до моря з дивними проханнями … намочити манту.

Деякі співаки трохи прогадали з Днем батька, який українці відзначали у червні (як співачка, ім'я якої ніхто не може запам'ятати правильно — чи то Тереза, чи Марія).

На відміну від alyona alyona тато іншої співачки зараз знаходиться на війні.

І не може послухати нову акустичну версію пісні Макса Барських.

Чи признання Віталія Лобача про те, що він, виявляється, давно любить свою куму.

Але, на думку іншого співака (чи телеведучого) Вані Рассела, все це — ніщо у порівнянні з тим, як доводиться деяким українцям «викручуватися» у години, коли вимикають світло. Адже в такі дні навіть приїхавши до Києва на концерт відомого гурту, можна «спіймати облизня» — концерт перенесуть через блекаут, а чи вдасться приїхати у іншій день — невідомо. Тому в наші дні потрібно кожний свій крок звіряти з відключень світла чи гороскопом Таро від відомого мольфара — хтось із них напевне скаже правду!

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